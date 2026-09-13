بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تعيين عدد من رؤساء المحاكم والنيابة العامة، ونقل عدد من الرؤساء إلى المحاكم الابتدائية، وذلك بعد موافقات مجلس القضاء الأعلى وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

حمل القرار الجمهوري الذي نشر فى الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، رقم 370 لسنة 2026، ونص القرار على أن يُعين محمد إبراهيم محمد الجرجاوي، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من 15 /4 /2025.

كما نص القرار على تعيين أحمد إسماعيل عبد السميع محمد إسماعيل، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من 12/1/2025.

وتضمن القرار أيضًا تعيين عبد الله محمد محمد أحمد عبد القادر، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، رئيسًا من الفئة (أ) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، اعتبارًا من 1 /10 /2024.

وجاءت المادة الرابعة من القرار متضمنة تعيين عدد من الرؤساء بالنيابة العامة والنيابة العامة لدى محكمة النقض من الفئة (أ)، رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة ذاتها.

وشملت التعيينات محمد أحمد حامد عثمان، رئيسًا من الفئة (أ)، وكان يعمل بالنيابة العامة، ونُقل إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 242.

كما شملت التعيينات محمود فوزي حسن طه، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 403.

وتضمن القرار تعيين إيهاب محمد عطوة مغاوري، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب بنها، بأقدمية 653.

كما تم تعيين إسلام أحمد تاج الدين صقر، رئيسًا من الفئة (أ)، من نيابة النقض إلى محكمة أسوان، بأقدمية 773.

وشملت الحركة محمود يونس الصباحي يونس، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الفيوم، بأقدمية 793.

وتضمنت التعيينات محمد عبد الله أحمد فهمي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة قنا، بأقدمية 824.

كما تم تعيين هاني محمد شريف مصطفى شتا، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شمال الجيزة، بأقدمية 902.

وشملت الحركة رامي منير محمد مصطفى الظن، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب دمنهور، بأقدمية 971.

كما تم تعيين أماني محمد موسى محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة القاهرة الجديدة، بأقدمية 1079.

وتضمن القرار تعيين محمود عبد المنعم بدران محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من نيابة النقض إلى محكمة شمال المنصورة، بأقدمية 1093.

وشملت التعيينات أحمد حسين أحمد محمد كامل الموجي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الإسماعيلية، بأقدمية 1187.

كما تم تعيين محمد زكريا محمد الجبالي نعمة الله، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب دمنهور، بأقدمية 1194.

وتضمنت الحركة تعيين مينا توما يعقوب عبد السيد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة بني سويف، بأقدمية 1413.

كما شملت وائل محمد سعيد عبد الجواد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 1578.

وتضمن القرار تعيين محمود صالح محمدي أحمد السنوسي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 1635.

كما تم تعيين أحمد محمد أحمد محمد راشد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 1653.

وشملت الحركة أحمد محمود حنفي محمود، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شمال سيناء، بأقدمية 1729.

كما تم تعيين مصطفى عوض أحمد عثمان، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة سوهاج، بأقدمية 1771.

وتضمن القرار تعيين محمد حاتم عبد الفتاح عبد الحميد السيسي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الفيوم، بأقدمية 1789.

كما شملت التعيينات يحيى محمد عبد اللطيف السقعان، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة دمياط، بأقدمية 1804.

وتضمنت الحركة تعيين إيهاب مصطفى مصطفى كامل العوضي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب الجيزة، بأقدمية 1846.

كما تم تعيين إسلام عبد العظيم عبد الغفار المنشاوي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الفيوم، بأقدمية 1906.

وشمل القرار تعيين الدكتور إبراهيم إسماعيل محمد علي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 1946.

كما تم تعيين أحمد عبد الفتاح بيومي حجازي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة غرب طنطا، بأقدمية 2042.

وتضمنت الحركة تعيين صالح محمد صالح صالح، رئيسًا من الفئة (أ)، من نيابة النقض إلى محكمة حلوان، بأقدمية 2073.

كما شملت محمد شعبان عبد الدايم سند، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة دمياط، بأقدمية 2100.

وتضمن القرار تعيين محمد مصطفى محمد مصطفى موسى، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 2157.

كما تم تعيين مصطفى يسري بدر الدين محمد السيد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب القاهرة، بأقدمية 2172.

وشملت الحركة طارق زيدان محمد إسماعيل غباشي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب دمنهور، بأقدمية 2227.

كما تم تعيين أحمد ثروت كمال المنوفي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 2252.

وتضمن القرار تعيين محمد أحمد محمد فتحي محمد مخلوف، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة بورسعيد، بأقدمية 2322.

كما شملت التعيينات أحمد فهيم محمد المنوفي، رئيسًا من الفئة (أ)، من نيابة النقض إلى محكمة شرق طنطا، بأقدمية 2349.

وتضمنت الحركة تعيين عصام محمد عبد الغني شعراوي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شمال الزقازيق، بأقدمية 2368.

كما تم تعيين محمد عبد العزيز محمدي عجوة، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة بورسعيد، بأقدمية 2396.

وشمل القرار تعيين الدكتور يحيى عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة القاهرة الجديدة، بأقدمية 2504.

كما تم تعيين محمد عبد الخالق مصطفى إبراهيم عنان، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شمال المنصورة، بأقدمية 2673.

وتضمنت الحركة تعيين أحمد صلاح موسى محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الأقصر، بأقدمية 2704.

كما شملت جمال صابر أمين سيد دسوقي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شرق طنطا، بأقدمية 2725.

وتضمن القرار تعيين حسن أسامة محمد أبو الخير محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب الجيزة، بأقدمية 2803.

كما تم تعيين مصطفى أبو الخير محمد أحمد سيد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 2823.

وشملت الحركة أحمد حمدي محمد حسني محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شمال الجيزة، بأقدمية 2849.

كما تم تعيين شهاب بهاء الدين محمد بكري، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 2850.

وتضمن القرار تعيين محمد عبد العزيز محمد شبل سالمان، رئيسًا من الفئة (أ)، من نيابة النقض إلى محكمة جنوب الجيزة، بأقدمية 2874.

كما شملت التعيينات كريم كمال الدين محمد عبد الرحمن، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب الجيزة، بأقدمية 2901.

وتضمنت الحركة تعيين طارق أحمد عبد الرحيم أحمد محمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شبين الكوم، بأقدمية 2936.

كما تم تعيين صلاح محمد وحيد عبد المنعم سعد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة شرق طنطا، بأقدمية 2939.

وشمل القرار تعيين ماجد عز عبد الفتاح حجازي، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة جنوب المنصورة، بأقدمية 2980.

كما تم تعيين عمر أحمد حسين أحمد، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة الإسماعيلية، بأقدمية 2996.

وتضمنت الحركة تعيين أحمد عادل أحمد حمدي محمود، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة بورسعيد، بأقدمية 3251.

كما شملت محمد سراج الدين ربيع سيف النصر، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة المنيا، بأقدمية 3360.

واختتمت التعيينات الواردة بالمادة الرابعة بتعيين رفعت أحمد محمد منصور، رئيسًا من الفئة (أ)، من النيابة العامة إلى محكمة بورسعيد، بأقدمية 3477.