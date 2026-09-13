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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الدليفري
الدليفري
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف تفاصيل واقعة نصب تعرض لها أحد عمال الدليفري في محافظة الأقصر، بعدما استغلّت سيدة عمله وطلبت منه توصيل كيس إلى شخص آخر، قبل أن يكتشف أن محتوياته لا تتطابق مع ما توقعه.

وبحسب رواية عامل الدليفري التي ظهرت في الفيديو المتداول عبر موقع «فيسبوك»، بدأت الواقعة عندما طلبت منه السيدة مقابلتها عند ميدان كنتاكي في الأقصر، وأخبرته بأنها تريد منه توصيل كيس إلى شخص ينتظره أمام محطة قطار الأقصر، مشيرة إلى أنها مستعجلة.

وأضاف العامل أن السيدة طلبت منه دفع مبلغ 700 جنيه مقدمًا، إلا أنه رفض، لتخفض المبلغ إلى 200 جنيه، وهو ما وافق عليه ودفعه بالفعل، ثم تحرك لتوصيل الكيس إلى العنوان المحدد.

وأوضح أنه أثناء الطريق قرر فحص محتويات الكيس، ليفاجأ بوجود ملابس قديمة وممزقة بداخله، ما أثار شكوكه بشأن الواقعة، خاصة أنه دفع 200 جنيه مقابل الكيس.

وحاول العامل، وفقًا لروايته، التواصل مع السيدة التي سلمته الكيس، وكذلك الشخص المفترض أن يتسلمه أمام محطة القطار، إلا أنه فوجئ بأن الهاتفين مغلقان، ولم يتمكن من الوصول إلى أي منهما.

وأشار العامل إلى أن الواقعة لم تكن الأولى من نوعها، مؤكدًا أن عددًا من زملائه من عمال الدليفري تعرضوا، بحسب روايته، لمواقف مشابهة بالطريقة نفسها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات بالحذر والتأكد من محتويات الطلبات قبل دفع أي مبالغ مالية أو استلامها لتوصيلها إلى آخرين.

واقعة نصب عامل دليفري الاقصر خداع المندوبين

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