رئيس مهرجان الغردقة: نقل مصطفى خاطر للمستشفى صباح اليوم

كشف السيناريست محمد الباسوسي -رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب- خلال حفل توزيع جوائز المهرجان، عن نقل الفنان مصطفى خاطر للمستشفى صباح اليوم الأحد، لذا لم يتمكن من حضور حفل اليوم، ولم يكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وكان مصطفى خاطر، كشف في تصريح خاص لموقع صدى البلد،عن شعوره بإعياء خفيف في حفل افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب يوم الخميس الماضي.

وأوضح مصطفى خاطر، أنه حينما قال للجمهور أنه تعبان لم تكن على سبيل المزاح ولكنه بالفعل شعر بإعياء.

تكريم شيري عادل فى الغردقة

من ناحية أخرى أقيمت ندوة الفنانة شيري عادل، ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، في دورته الرابعة.

وخلال الندوة، أجابت شيري عادل، عن حقيقة استعدادها للزواج وتجربة حظها مرة أخرى، فقالت إنها لا تعتبر نفسها سيئة الحظ في حياتها الشخصية بل ليس لديها حظ بأن تصادف الشخص الذي ستكمل معه باقي حياتها.

وقالت شيري عادل: «أحيانا بقول لو جربت حظي في الجواز تاني الناس ممكن ما تقبلش وتقول ما هي جربت حظها .. مش عارفه ده صح ولا غلط بس أنا ما اتعقدتش».