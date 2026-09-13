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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميدفست مصر يحتفي بمرور 80 عامًا على تأسيس أكاديمية فامو التشيكية بعروض عن الصحة النفسية

مهرجان ميدفست
مهرجان ميدفست
أحمد إبراهيم

ضمن برنامج الأفلام المقدّم بالتعاون مع المركز الثقافي التشيكي بالقاهرة وسفارة جمهورية التشيك، استضاف مهرجان ميدفست مصر في دورته الثامنة بالجامعة الأمريكية برنامجًا خاصًا لأفلام أكاديمية FAMU السينمائية في براغ، بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيس الأكاديمية، وذلك باعتبارها ضيف شرف للمهرجان.

وتضمن البرنامج عرض خمسة أفلام من إنتاج الأكاديمية، تتناول موضوعات مختلفة مرتبطة بالصحة النفسية، من بينها اكتئاب ما بعد الولادة، وفقدان الأشخاص المقربين، وصورة الجسد والتنمر المرتبط بها، إلى جانب توظيف الرسوم المتحركة والكوميكس في معالجة هذه الموضوعات.

أفلام فامو.. 80 عامًا من صناعة السينما

وأوضح كريم عبدالعزيز، مدير المشاريع الثقافية بالمركز الثقافي التشيكي وسفارة التشيك، أن المشاركة في الدورة الثامنة تأتي احتفالًا بمرور 80 عامًا على تأسيس أكاديمية FAMU، وهي مدرسة متخصصة في السينما والفنون السمعية البصرية في العاصمة التشيكية براغ، مشيرًا إلى أن البرنامج اختير ليجمع بين الاحتفال بتاريخ الأكاديمية وموضوع الدورة المرتبط بالصحة النفسية.

وأضاف عبد العزيز أن الأفلام الخمسة تتناول الصحة النفسية من زوايا مختلفة، من خلال موضوعات مثل اكتئاب ما بعد الولادة، وفقدان أشخاص مقربين، وصورة الجسد، مؤكدًا أن اختيار هذه الأعمال جاء لارتباطها بالمشروع الرئيسي للمهرجان.

وأشار إلى أن فكرة التعاون بدأت من الرغبة في تقديم أفلام من الأكاديمية التشيكية للجمهور المصري، خاصة مع وجود طلاب مصريين درسوا في FAMU، إلى جانب أسماء سينمائية بارزة تخرجت فيها، مثل المخرج ميلوش فورمان.

الكوميكس والرسوم المتحركة.. مساحات جديدة للتعبير

وأشار ممثل الجانب التشيكي إلى أن أحد المعايير الأخرى في اختيار الأفلام تمثل في اهتمامها بفنون الكوميكس والرسوم المتحركة، موضحًا أن هذا النوع يشهد اهتمامًا متزايدًا في مصر، مع ظهور مهرجانات وفعاليات متخصصة به.

وأضاف أن الجانب التشيكي يهتم كذلك بالترويج لفنون الكوميكس في مصر، والتعريف بطرق مختلفة في الرسم وصناعة الرسوم المتحركة، بعيدًا عن الأساليب التقليدية، سواء باستخدام الصلصال أو الرسم الحر، بما يفتح المجال أمام تقنيات وأشكال جديدة في التعبير البصري.

ورغم ارتباط الأفلام المختارة بالصحة النفسية، أوضح أن الاختيارات لم تعتمد على هذا العامل وحده، وإنما شملت أيضًا الاهتمام بالأسلوب البصري وتقنيات الرسوم المتحركة والكوميكس، بما يتناسب مع طبيعة البرنامج وضيوف الشرف المشاركين في الدورة الثامنة.

مينا النجار: نحتفي بفامو ونقدم تنوعًا أوروبيًا وشرق أوروبي

من جانبه، قال الدكتور مينا النجار، رئيس مهرجان ميدفست مصر والشريك المؤسس، إن اختيار أكاديمية FAMU للمشاركة في الدورة الثامنة جاء لكونها مؤسسة سينمائية عريقة قدمت إنتاجات مهمة وأسهمت في تخريج عدد من السينمائيين المؤثرين في مجال الأفلام القصيرة.

وأوضح أن الاحتفاء بمرور 80 عامًا على تأسيس الأكاديمية يتقاطع مع اهتمام المهرجان بالأفلام القصيرة التي تتناول الصحة النفسية، مشيرًا إلى أن استضافة FAMU تأتي كذلك ضمن توجه المهرجان إلى تحقيق تنوع في تجاربه الدولية، من خلال استضافة برامج من أوروبا وأمريكا وفرنسا وشرق أوروبا وإنجلترا.

وأضاف أن اختيار أفلام الرسوم المتحركة التي تتناول الصحة النفسية من زوايا مختلفة يمثل جانبًا مهمًا من برنامج الأفلام التشيكية التي يقدمها المهرجان هذا العام.

المركز الثقافي التشيكي مهرجان ميدفست مصر كريم عبدالعزيز المخرج ميلوش فورمان مينا النجار

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