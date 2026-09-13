سينتيا خليفة تصل إلى القاهرة لحضور عرض «كارجو» في مهرجان «ميدفست مصر»

تعود الفنانة سينتيا خليفة إلى ذكريات بداياتها السينمائية مع الفيلم القصير «كارجو»، الذي صورته قبل 11 عامًا خلال فترة دراستها للسينما في بيروت، وذلك بالتزامن مع عرضه غدًا في القاهرة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر للأفلام القصيرة.

ويحمل عرض «كارجو» في ميدفست خصوصية خاصة بالنسبة لسينتيا، إذ يعود الفيلم إلى القاهرة بعد نحو 9 سنوات من مشاركته في الدورة الـ39 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2017، والتي شهدت حصوله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة.

وعلى مدار رحلته في المهرجانات، شارك «كارجو» في أكثر من 50 مهرجانًا حول العالم، وحصد 19 جائزة، من بينها جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان الفيلم العربي في روتردام، وجائزتا أفضل مخرج وأفضل سيناريو في مهرجان الفيلم في أيندهوفن، إلى جانب جائزة أفضل فيلم روائي دولي في مهرجان نيبال الدولي لحقوق الإنسان، وجائزة الفيلم الدولي القصير الأكثر إثارة للجدل في مهرجان رامدام البلجيكي.

وتعود قصة «كارجو» إلى سنوات الدراسة، حيث كشفت سينتيا خليفة أن الفيلم تم تصويره في 2015 خلال فترة دراستها للسينما، موضحة أنها كانت تدرس الإخراج في جامعة القديس يوسف في بيروت، وكان كريم الرحباني زميلها في الجامعة، قبل أن يجمعهما الفيلم الذي تولى الرحباني إخراجه وشارك في كتابة السيناريو مع والده غدي الرحباني.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل سوري صغير وجده المريض، يفران من الحرب السورية ويجدان نفسيهما تائهين في منطقة البقاع اللبنانية، قبل أن يحاولا الوصول إلى بيروت وسط ظروف قاسية، في قصة إنسانية عن النزوح واللجوء وفقدان الأمان من خلال علاقة الطفل بجده.

وعن ذكرياتها مع الفيلم، أوضحت سينتيا أنها كانت وقت تصويره تعمل ممثلة ومذيعة، وأنها تظهر في الفيلم بشخصيتها الحقيقية تقريبًا؛ إذ تلعب دور فتاة تعود من التصوير وتتفاعل مع متابعيها، قبل أن تصادف الطفل وجده وتقرر مساعدتهما.

ويأتي عرض «كارجو» ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان ميدفست مصر، التي تُقام في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 85 فيلمًا من أكثر من 25 دولة، موزعة على 11 برنامجًا سينمائيًا.