التعادل يحسم مواجهة الخليج والنصر في الدوري السعودي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الخليج ضد النصر السعودي، التي أقيمت مساء اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح الخليج التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق اللاعب عمر ماسكاريل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ونجح النصر في إدراك التعادل بالدقيقة 72، عن طريق عبدالله الحمدان، ليعيد فريقه إلى المباراة، قبل أن تنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد الخليج إلى 5 نقاط، في المركز الثاني عشر.