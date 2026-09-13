مصادر يمنية: 20 غارة تستهدف مواقع ومعسكرات للحوثيين في البيضاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم السبت، بأن طائرات مقاتلة شنت نحو 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات ومعسكرات تابعة لجماعة الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، في تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار المواجهات على عدد من الجبهات.

ووفق المصادر، تركزت الغارات على مواقع حوثية في جبال مديرية مكيراس ومعسكر السوادية، إلى جانب أهداف في مديريتي الزاهر وذي ناعم، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية محلية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، بعد تجدد المواجهات في عدة مناطق خلال الأيام الأخيرة، وسط تحركات ميدانية متسارعة على جبهات وسط وغرب البلاد.

وكانت القوات الحكومية اليمنية قد أعلنت خلال الأيام الماضية تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضاء، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن استهداف مواقع للجماعة في عدد من المديريات بالمحافظة.

وتشهد محافظة البيضاء أهمية عسكرية لوقوعها في وسط اليمن واتصالها بعدد من المحافظات التي تشهد بدورها عمليات قتالية، ما يجعل المواقع العسكرية فيها جزءًا من التحركات الرامية إلى الضغط على خطوط انتشار الحوثيين وإمداداتهم.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مستقلة بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الغارات الأخيرة، كما لم يصدر تأكيد رسمي شامل من جميع الأطراف بشأن تفاصيل الأهداف التي تعرضت للقصف.

ويأتي التصعيد في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات ميدانية متلاحقة، مع اتساع رقعة المواجهات وتزايد أعداد النازحين، وسط تحذيرات أممية من التداعيات الإنسانية لاستمرار القتال، ودعوات إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.