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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للشباب لكرة اليد يعود إلى القاهرة غدًا بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا

منتخب مصر للشباب لكرة اليد
منتخب مصر للشباب لكرة اليد
رباب الهواري

تصل بعثة منتخب مصر للشباب لكرة اليد إلى القاهرة، ظهر غدٍ الاثنين، قادمة من كوت ديفوار، عقب نجاح الفراعنة في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا، بعد مشوار قوي ومميز شهد تحقيق العديد من الانتصارات وصولًا إلى المباراة النهائية.

مصر تتوج باللقب على حساب تونس

ونجح منتخب مصر للشباب لكرة اليد في حصد اللقب القاري، بعدما حقق الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 31-29، في المباراة النهائية التي شهدت منافسة قوية بين المنتخبين.

وقدم لاعبو المنتخب المصري أداءً مميزًا على مدار البطولة، ليتمكنوا في النهاية من اعتلاء منصة التتويج ورفع كأس أمم إفريقيا للشباب، بعد التفوق على المنتخب التونسي في اللقاء الختامي.

فوز كبير على أنجولا في نصف النهائي

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعدما حقق انتصارًا عريضًا على منتخب أنجولا بنتيجة 37-10، في الدور نصف النهائي، ليؤكد أحقيته بالمنافسة على اللقب.

وقبل الوصول إلى نصف النهائي، نجح الفراعنة في تحقيق فوز كبير على منتخب ليبيا بنتيجة 40-15، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ليواصل المنتخب مشواره بثبات نحو المباراة النهائية.

ثلاثة انتصارات في دور المجموعات

وبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بشكل قوي، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية خلال دور المجموعات، حيث تفوق على منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والكاميرون.

وواصل المنتخب المصري نتائجه المميزة في الأدوار الإقصائية، ليحسم تأهله إلى النهائي، ثم ينجح في النهاية في تحقيق الفوز على تونس والتتويج باللقب الإفريقي.

قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد في البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: مصطفى أحمد، عمر أحمد محمد هشام.

الجناح الأيسر: عمر بركة، معاذ السيد.

الظهير الأيسر: يحيى الكردي، عادل سعد، أحمد حلمي.

صانع الألعاب: يوسف عبد الغني، حمزة وليد، مؤمن نقيب.

الظهير الأيمن: محمد عدلان، يوسف عمرو.

الجناح الأيمن: عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد، ياسين.

ويعود المنتخب إلى القاهرة حاملًا لقب البطولة، بعد الأداء القوي الذي قدمه لاعبوه على مدار المنافسات، وتحقيق سلسلة من الانتصارات التي قادت الفراعنة إلى منصة التتويج.

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