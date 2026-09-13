مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. مدير تعليم بني سويف يراجع منظومة فصول الخدمات ويُوجّه بالانضباط وسرعة الإنجاز»

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور وكيل الوزارة، عقد الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اجتماع اللجنة العامة لفصول الخدمات، لمتابعة انتظام العمل وآليات التنفيذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.



جاء ذلك بحضور محمد صلاح وكيل المديرية الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، والسادة مديري عموم الإدارات التعليمية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية أشرف محمود مدير إدارة الأمن ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير إدارة الإحصاء، ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الأمن، والعضو القانوني للجنة، ومسؤول المراجعة الداخلية والحوكمة.



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة فصول الخدمات، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المنظمة لها، ومراجعة البيانات والتأكد من سلامة ودقة الإجراءات، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وانتظامها وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.

وأكد الدكتور عصام عمارة ضرورة الالتزام الكامل بجميع القواعد والضوابط المنظمة لفصول الخدمات، مع الدقة في مراجعة البيانات والإجراءات، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات المعنية لضمان كفاءة الأداء وانتظام العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة فصول الخدمات تأتي في إطار حرص المديرية على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وتوفير أفضل الظروف أمام الطلاب .

