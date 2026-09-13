قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على رايو فاليكانو
مورينيو يوضح سبب تراجع ريال مدريد ويحسم الجدل حول التبديلات
الشرطة البريطانية تعتقل عددًا من الأشخاص خلال احتجاجات مناهضة للهجرة في «بورتسموث»
مورينيو يكشف سر حسم ريال مدريد مواجهة رايو فاليكانو
دخل الأسرة 16 ألف جنيه .. مي عبدالحميد: وحدات الإيجار تستهدف الشباب من 21 إلى 35 عامًا
أحمد صالح: أداء الأهلي مع «عموتة» ليس الأفضل .. والحكّام يخشون الأهلي والزمالك
بلا أهل ولا أقارب .. الآلاف يُشيّعون جنازة الأكاديمي الكندي ديفيد بوكر المُعتنق للإسلام
مفاجأة بشأن بيزيرا .. ناقد رياضي: رحيله عن الزمالك محسوم منذ يوليو بفرمان من حسين لبيب
أحمد صالح: ضد رحيل بيزيرا .. وحازم إمام الأنسب لرئاسة الزمالك
تفاصيل صفقة رحيل بيزيرا .. اللاعب يصل القاهرة لحسم مستقبله مع الزمالك
على الطريق الزراعي .. مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 2 في حادث تصادم بجنوب الأقصر
فى ذكراه .. قصة زيجات رياض القصبجي وإسماعيل ياسين لم يحضر عزاءه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاق العام الدراسي الجديد .. مدير تعليم بني سويف يراجع منظومة فصول الخدمات ويُوجّه بالانضباط وسرعة الإنجاز»

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على تعليمات الدكتور وكيل الوزارة، عقد الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اجتماع اللجنة العامة لفصول الخدمات، لمتابعة انتظام العمل وآليات التنفيذ مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.


جاء ذلك بحضور محمد صلاح وكيل المديرية الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، والسادة مديري عموم الإدارات التعليمية، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية أشرف محمود مدير إدارة الأمن ومدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير إدارة الإحصاء، ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات، ومدير إدارة الأمن، والعضو القانوني للجنة، ومسؤول المراجعة الداخلية والحوكمة.


وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بمنظومة فصول الخدمات، ومتابعة الإجراءات التنفيذية المنظمة لها، ومراجعة البيانات والتأكد من سلامة ودقة الإجراءات، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وانتظامها وفقًا للقواعد والضوابط المحددة.
وأكد الدكتور عصام عمارة ضرورة الالتزام الكامل بجميع القواعد والضوابط المنظمة لفصول الخدمات، مع الدقة في مراجعة البيانات والإجراءات، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات المعنية لضمان كفاءة الأداء وانتظام العمل.
وأشار مدير المديرية إلى أن المتابعة المستمرة لمنظومة فصول الخدمات تأتي في إطار حرص المديرية على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للعام الدراسي، وتوفير أفضل الظروف أمام الطلاب .
 

بني سويف محافظة بني سويف تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

الأرصاد الجوية

الخريف بدأ مبكرا | استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب لكرة اليد

منتخب مصر للشباب لكرة اليد يعود إلى القاهرة غدًا بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا

الجمعية العمومية العادية لمنطقة الجيزة للكرة الطائرة

إنجازات متعددة .. عمومية «طائرة الجيزة» تعتمد الميزانية وتشيد بأداء مجلس الإدارة | صور

غزل المحلة

غزل المحلة يُعيد هيكلة قطاع الكرة ضمن خطة تصحيح المسار

بالصور

ترامب يفتح الباب أمام مصانع السيارات الصينية في أمريكا.. ويضع شرط واحد

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد