مفاجأة بشأن بيزيرا .. ناقد رياضي: رحيله عن الزمالك محسوم منذ يوليو بفرمان من حسين لبيب

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن مفاجأة جديدة في ملف خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن قرار رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء كان محسومًا منذ فترة طويلة، وتحديدًا منذ شهر يوليو الماضي.

قال محمود فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، كان قد اتفق على رحيل بيزيرا خلال وجوده في الإمارات خلال شهر يوليو، مشيرًا إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بعملية الرحيل، سواء المالية أو الإدارية، تم الاتفاق عليها منذ ذلك الوقت، وأن الأمر أصبح منتهيًا بالنسبة لإدارة النادي.

أوضح أن حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا جاءت بعدما أصدر بيزيرا بيانًا تحدث خلاله عن عدم التزام إدارة الزمالك بالاتفاقات المبرمة معه، لترد إدارة النادي ببيان رسمي أكدت خلاله رفض رحيل اللاعب وتمسكها باستمراره مع الفريق، وشددت على أنه ليس للبيع.

أضاف محمود فؤاد أن وجود بيزيرا في القاهرة خلال الوقت الحالي يأتي من أجل إنهاء جميع الإجراءات والتفاصيل الخاصة برحيله عن الزمالك، رغم التصريحات السابقة التي أكدت تمسك النادي باستمراره.

أشار الناقد الرياضي إلى أن إدارة الزمالك عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من جلسة مع حسام الزناتي، المرشح لتولي منصب المدير الرياضي للنادي، موضحًا أن الأخير تقدم بعدد من الطلبات التي وصفها بالمشروعة، وكان من بينها الموافقة على رحيل بيزيرا.

أكد محمود فؤاد أن الإعلان عن تعيين حسام الزناتي في منصب المدير الرياضي بالزمالك قد يتم خلال الساعات المقبلة، على أن تتولى الإدارة بعد ذلك إبعاد نفسها عن مسؤولية قرار رحيل بيزيرا، وإظهار أن الموافقة على بيعه جاءت باعتباره قرارًا صادرًا عن المدير الرياضي الجديد.

وتطرق محمود فؤاد إلى وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يقدم نتائج جيدة حتى الآن على مستوى الدوري، كما نجح في تجاوز بطل جيبوتي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حذّر من أن الزمالك قد يواجه صعوبات كبيرة خلال المباريات المقبلة، خاصة مع زيادة قوة المنافسات، مشيرًا إلى أن أي تعثر للفريق في مباراة أو اثنتين خلال الفترة المقبلة قد يضع الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تحت ضغط كبير، وقد يؤدي إلى عدم استمراره في منصبه.