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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة زيجات رياض القصبجي وإسماعيل ياسين لم يحضر عزاءه

رياض القصبجي
رياض القصبجي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجي الشهير بلقب “الشويش عطية” حيث بدأ حياته كمساري بالسكة الحديد، ثم أصبح عضوا بجماعة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد والتحق بفرقة أحمد الشامي المسرحية التي كان أغلب أعضائها من الهواة، إلا أن صيته ذاع في الأوساط الفنية وأصبح له جمهوره ومحبيه، إنه الفنان رياض القصبجي، والذي تحل علينا اليوم ذكرى ميلاده، لذا نخوض خلال السطور القادمة صفحات في تاريخه.

بداية رياض القصبجي الفنية 

عمل رياض القصبجي في فرق علي الكسار وجورج أبيض وإسماعيل ياسين، كما عمل في السينما مع الفنان إسماعيل ياسين في أغلب الأعمال التي حملت اسمه، وشارك إسماعيل ياسين فى معظم أفلامه، واشتهر بـ«الشاويش عطية» حيث كان هذا اسمه فى غالبية الأفلام التى قدمها مع إسماعيل يس وكان تميمة حظه، ورغم الموهبة الكبيرة التى تمتع بها إلا أنه ظل حبيسًا فى الأدوار المساعدة، وكان يعرفه الجمهور بـ«الشاويش عطية» أكثر من اسمه الحقيقى.

شكّل ثنائيًا ناجحًا مع الفنان إسماعيل ياسين، من خلال أدائه شخصية «الشاويش عطية» في عدد من الأفلام أبرزها: «إسماعيل ياسين في الجيش»، وإسماعيل ياسين في البوليس السري»، و«مغامرات إسماعيل ياسين»، ولقب بالشاويش عطية.

خلاف رياض القصبجي مع إسماعيل ياسين

وفي حوار مع ابنه الراحل فتحي قال إن "الفنان إسماعيل ياسين لم يزر أبي في مرضه ولو مرة واحدة ورغم أن أبي أصيب بالشلل النصفي وظل لسنوات عاني المرض وجاء له أغلب نجوم جيله والأجيال الأخرى مثل المخرج نور الدمرداش وتوفيق الدقن وأبناء الليثي مضيفا أما الفنان فريد شوقي فكان يأتي إلينا في المنزل بكل ما لذ وطاب من الطعام لدرجة أن والدتي كانت “توزع هذا الطعام علي الجيران”.

وتابع فتحي القصبجي قائلاً "رغم اشتراك والدي مع الفنان إسماعيل ياسين في معظم الأعمال الفنية التي كانت سببًا في شهرته إلا أن المفاجأة التي أذهلت الجميع أنه حتى لم يأت للعزاء فيه، موضحًا لقد كنت متوقعا منه أن يكون بجوارنا في العزاء، مضيفا نحن والحمد لله لم نكن في احتياج لأحد لكن للصداقة والأصول والوفاء أهمية في الظروف التي يتحتمعليها الوجود، مشيرًا إلى أن هذا الموقف كان له تأثير سيئ علي نفسية والدي قبل الوفاة وكان يسأل ”طيب وهو أناعملت فيك إيه يا إسماعيل ده إحنا كنا اخوات يا اخي طب تعالى زورني وانا عيان”.

زيجات رياض القصبجي

تزوّج رياض القصبجى مرتين، وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجي وشهرتة فايق من زوجته الأولى وولد آخر من زوجته الثانية وهو فتحي رياض القصبجي، وأصيب بشلل نصفي في الجانب الأيسر بعد ارتفاع ضغط دمه، واستدعاه المخرج حسن الإمام لأداء دور في فيلم «الخطايا» أمام عبد الحليم حافظ لكن حالته الصحية لم تسعفه وانسحب ثم توفي.

أعمال رياض القصبجي

من أهم أفلام القصبجي مع إسماعيل ياسين «ابن حميدو»، «إسماعيل يس بوليس حربى»، «بحبوح أفندى»، «إسماعيل يس فى مستشفى المجانين»، «إسماعيل يس بوليس سري»، «إسماعيل يس فى الطيران»، «العتبة الخضراء»، «لوكاندة المفاجآت»، «شارع الحب»، «إسماعيل يسن فى الأسطول»، «إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات» وغيرها من الأفلام.

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