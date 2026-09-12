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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

علي
علي
ياسمين تيسير

أكد علي حمدي لاعب خط وسط البنك الأهلي الحالي وطلائع الجيش السابق، على أن كامل تركيزه حاليًا مع فريقه في التدريبات والمباريات، وأنه ترك أمور المفاوضات مع أي ناد يرغب في ضمه لوكيل أعماله بالاتفاق، مشددًا: كل شيء سيأتي في وقته المناسب.

وتابع "حمدي" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري ORA مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لم أحزن بسبب عدم انضمامي للأهلي أو الزمالك، سعيد بتواجدي في نادي البنك الأهلي، ومؤمن تمامًا أن كل شيء سيأتي في وقته المناسب.

وأضاف لاعب طلائع الجيش السابق: اللعب للأهلي أو الزمالك حلم لأي لاعب، كلاهما فريق كبير، وارتداء القميص الأحمر أو الأبيض شرف كبير لأي لاعب.

وواصل: أتمنى أن لا يؤثر التوقف الدولي علينا، نجحنا في العودة بعد جولتين، وريتمنا أصبح سريعا، لكننا إن شاء الله سنواصل تركيزنا الكامل وسنلعب كل مباراة بكل قوة، وسنترك كل الأمور للإدارة والجهاز الفني.

وقال: منتخب مصر فرح الجميع بما قدمه في كأس العالم، وكابتن حسام حسن مدرب كبير، وهو لا يعتمد على مجموعة معينة، لكنه يمنح فرصًا للجميع، وإن شاء الله يوصل بالمنتخب لحتة بعيدة، وأتمنى الانضمام للمنتخب واللعب تحت قيادة العميد في أقرب فرصة.

وأردف: النظرة للاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز مختلفة عن بقية الفرق فيما يخص اختيارات المنتخب، الجميع يعرف ذلك بسبب قوة الثلاثي والتواجد الجماهيري للقطبين.

واختتم علي حمدي حديثه: إن شاء الله سأنضم لمنتخب مصر وألعب أساسيًا، وأتمنى عودة محمد حمدي أيضًا، وانضمام أسامة فيصل ومحمود الجزار من البنك الأهلي.

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