القبض على طرفي مشاجرة بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى على آخر "يعمل لديه" بالضرب داخل أحد المحال بسوهاج.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / أغسطس المنقضى تبلغ لمركز شرطة طما بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر "مالك محل ترزى")، وطرف ثان: (مالكى محلين كوافير ، عاملة بأحد المحلين، مصور "لاثنين منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهما حول قيام الطرف الأول بمضايقة المترددين على محلي الكوافير الخاصين بالطرف الثانى، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم لإبدائهم رغبتهم فى التصالح ، وفى وقت لاحق قام الطرف الأول بنشر مقطع الفيديو المشار إليه نكايةً فى الطرف الثانى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .









