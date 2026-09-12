انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع في شربين.. وإصابة أربعة من أسرة واحدة

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي في المياه بمنطقة كمين رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطةالنجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكي بإحدى الترع.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من الإمام محمد شحاتة الشيخ، 67 عامًا، وكاملة عبد المنعم السيد سويفي، 59 عامًا، وسالمة الإمام محمد، 18 عامًا، ومالك محمد الإمام محمد، 8 أعوام، وجميعهم من المحلة الكبرى، بحالات ما بعد الغرق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.