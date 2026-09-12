قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع أسرة النرجس بالتجمع: المتهم خطط للجريمة قبلها بـ10 أيام
الرئيس السيسي: مصر تطلع إلى تولى رئاسة تجمع البريكس في المستقبل القريب
رئيس الوزراء يتفقد نادي ماتريكس الرياضي ويتابع عدة مشروعات بكفر الشيخ
مصرع وإصابة 22 شخصًا في حادث غرق مركب بالإسكندرية.. ما الذي حدث؟
بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز.. قراصنة صوماليون يفرجون عن سفينة وطاقمها مقابل فدية
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص خادشة على صفحتها
الرئيس السيسي يشارك في فعالية خضراء ضمن أنشطة بريكس بالعاصمة الهندية
سقوط سيارة أجرة داخل مصرف بالإسكندرية.. والأهالي يحاولون إنقاذ الركاب
الرئيس السيسي: مصر تقدر جهود بريكس في دعم الدول الأعضاء ومواجهة أعباء الديون
سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر
تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة
أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقلاب سيارة ملاكي بإحدى الترع في شربين.. وإصابة أربعة من أسرة واحدة

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسينى

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي في المياه بمنطقة كمين رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية  إخطارا من شرطةالنجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سياره ملاكي بإحدى الترع.

 انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة كل من الإمام محمد شحاتة الشيخ، 67 عامًا، وكاملة عبد المنعم السيد سويفي، 59 عامًا، وسالمة الإمام محمد، 18 عامًا، ومالك محمد الإمام محمد، 8 أعوام، وجميعهم من المحلة الكبرى، بحالات ما بعد الغرق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة. 

الدقهلية محافظه شربين المحله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى يونس

مصطفى يونس: وصيتي لما أموت أخرج من النادي الأهلي مش من المستشفى

جاريدو

جاريدو يكشف أفضل لاعب دربه مع الأهلي.. ويحدد أصعب من تعامل معه

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

زيزو

صدق أو لا تصدق.. خالد طلعت يكشف رقمًا صادمًا لـ زيزو مع الأهلي

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

ترشيحاتنا

علي

علي حمدي: سألعب أساسيا في منتخب مصر حال انضمامي

جوهر نبيل

وزير الشباب والرياضة والمحافظ يتفقدان استاد الفيوم الرياضي لمتابعة أعمال التطوير

حمزة عبدالكريم

هانز فليك يعلق على تجديد تعاقد حمزة عبدالكريم مع برشلونة

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد