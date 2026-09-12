نهاد أبو القمصان:«بنودي عيالنا للمدارس الدولية علشان يتعلموا ثقافات مختلفة»

علّقت المحامية نهاد أبو القمصان على قرار وزير التربية والتعليم بشأن تنظيم الاحتفالات داخل المدارس الدولية، مؤكدة أن الهدف من إلحاق أبنائهم بهذه المدارس هو تعريفهم بالثقافات المختلفة وتعليمهم تقبل الآخر والتنوع.

وقالت نهاد أبو القمصان، خلال فيديو عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إحنا بنودي عيالنا المدارس الدولية علشان يبقوا مطلعين على ثقافات مختلفة».

وأضافت أنها لم تكن تعتمد على المدرسة وحدها في تعليم أبنائها، موضحة أنها كانت تصطحبهم إلى المكتبات للاطلاع على الكتب والثقافات المختلفة، إلى جانب حرصها على أن يكونوا جيدين في اللغة العربية والإنجليزية.

وتابعت حديثها عن أهمية تعريف الأطفال بالثقافات المختلفة والأعياد والاحتفالات المتنوعة، معتبرة أن الانفتاح على الثقافات الأخرى يساعد في إعداد الأطفال للتعامل مع عالم متنوع.

ويأتي تعليق نهاد أبو القمصان عقب قرار وزارة التربية والتعليم بشأن قصر الاحتفالات في المدارس الدولية على المناسبات والأعياد التي تتوافق مع ثقافة المجتمع المصري، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.



