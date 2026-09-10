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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناهد السباعي عن «ريد فلاج»: شاركت كضيفة شرف.. وطالما ناجح إيه المشكلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن عدد من تفاصيل حياتها الفنية والشخصية، موضحة سبب مشاركتها في فيلم «ريد فلاج» رغم صغر مساحة دورها، كما تحدثت عن أعمالها المقبلة، ورؤيتها للارتباط، وعلاقتها بوالدتها الراحلة.

ناهد السباعي: شاركت في «ريد فلاج» كضيفة شرف

وقالت ناهد السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن مشاركتها في فيلم «ريد فلاج» لم تكن بدور كبير، موضحة: «ريد فلاج مش آخر أعمالي، أنا شاركت فيه بجزء بسيط جدًا، وكنت ضيفة شرف، وطالما حاجة ناجحة إيه المشكلة إني أشتغل فيها».

موعد عرض «بنات الباشا»

وعن أعمالها المقبلة، كشفت ناهد السباعي أن فيلم «بنات الباشا» من المقرر عرضه في شهر نوفمبر، مشيرة إلى أنها ما زالت تقرأ عددًا من الأعمال ولم تستقر حتى الآن على مشروع جديد.

ناهد السباعي تكشف موقفها من الارتباط

وتطرقت الفنانة إلى حياتها الشخصية، وردًا على تأخر فكرة الارتباط، قالت إن الأمر في النهاية «قسمة ونصيب وبتاعت ربنا»، مؤكدة أنها لا تنشغل بهذا الأمر بشكل مبالغ فيه.

ناهد السباعي ترد على اتهامات المجاملة

وعن اتهام أبناء العائلات الفنية بالحصول على الأدوار عن طريق المجاملة، أكدت ناهد السباعي أنها لا تفكر بهذه الطريقة، مشيرة إلى أن الاستمرار في الوسط الفني يعتمد على النجاح وحب الجمهور، وليس على اسم العائلة.

وقالت إن الجمهور هو العامل الأساسي في استمرار الفنان، موضحة أن نجاحها وقدرتها على تقديم أعمال يحبها الجمهور هما ما يدفعانها للاستمرار في العمل.

ناهد السباعي: أتمنى يكون فيا كل حاجة من ماما

وعن أوجه الشبه بينها وبين والدتها الراحلة، أعربت ناهد السباعي عن فخرها بأي صفة تحملها منها، قائلة: «أتمنى يكون فيا كل حاجة من ماما، دي تبقى صفة أنا أفتخر بيها لآخر يوم في عمري».

تكشف موقفها من أعمالها الجريئة

وأكدت ناهد السباعي أنها مقتنعة بكل الأعمال التي قدمتها، موضحة أنها تحرص على التعاون مع مخرجين كبار وتقديم أعمال بمستوى فني مرتفع، كما أشارت إلى أنها لا تهتم بفكرة إصلاح صورتها أمام الجمهور.

ناهد السباعي عن آية سماحة: صحاب جدًا

وتحدثت ناهد السباعي عن علاقتها بالفنانة آية سماحة، مؤكدة أن علاقتهما جيدة للغاية، وأن صداقتهما بدأت قبل العمل معًا، قائلة: «إحنا صحاب جدًا ومن قبل ما نشتغل مع بعض بقينا صحاب، وعلاقتنا كويسة».

الفنانة ناهد السباعي ريد فلاج برنامج «تفاصيل»

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