نهاد أبو القمصان: سبتمبر كان موسم رزق لأصحاب المحلات.. وتبكير الدراسة أضر بهم

انتقدت المحامية نهاد أبو القمصان قرار وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه في 12 سبتمبر المقبل بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة، معتبرة أن تبكير موعد الدراسة أثر على قطاعات اقتصادية تعتمد بشكل كبير على موسم الإجازات الصيفية.

وقالت نهاد أبو القمصان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو ولادك عاملين دوشة هاتهم عندي»، في رسالة وجهتها إلى وزير التربية والتعليم، اعتراضًا على بدء الدراسة في هذا الموعد.

وأضافت منتقدة القرار: «لو ولاد حضرتك عاملين دوشة في البيت، ليه ترجع المدارس؟»، مشيرة إلى أن المدارس الحكومية كانت في السابق تبدأ الدراسة في أواخر سبتمبر.

وأوضحت أبو القمصان أن شهر سبتمبر كان يمثل فترة مهمة بالنسبة للعديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة في المناطق الساحلية والمصايف، قائلة إن القرار «ضرب اقتصاد الناس» وأثر على العاملين في قطاعات تعتمد على موسم الإجازات.

وتابعت: «المحلات من أول بلطيم لحد الساحل الشمالي مأجرة بتاع الناس دي شهر تسعة»، موضحة أن أصحاب المحلات والعاملين في المناطق السياحية كانوا يعتمدون على استمرار الإجازات خلال شهر سبتمبر لتحقيق دخل يساعدهم على مدار العام.

وأكدت أن قرار تبكير الدراسة لا يرتبط فقط بالطلاب وأولياء الأمور، وإنما يمتد تأثيره إلى قطاعات أخرى، مطالبة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ مثل هذه القرارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكدت أن العام الدراسي الجديد يبدأ يوم 12 سبتمبر 2026 للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة، بينما تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 6 سبتمبر، وفق الخريطة الزمنية المعلنة للعام الدراسي.