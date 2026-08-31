سعر الدولار اليوم 31 أغسطس 2026 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، بعدما صعد من 50.47 جنيه إلى 50.87 جنيه، ليسجل زيادة قدرها 40 قرشًا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين بمتابعة سعر الدولار اليوم وتحركات العملة الأمريكية أمام الجنيه في البنوك المصرية، وتأتي هذه التحركات في ظل ارتفاعات شهدتها أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المنشورة اليوم.

بكام سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، ليسجل 50.87 جنيه للشراء في عدد من البنوك، بعدما كان عند مستوى 50.47 جنيه، بزيادة قدرها 40 قرشًا، وهو ما جعل سعر الدولار اليوم من أبرز مؤشرات البحث والمتابعة لدى المواطنين والمستثمرين الراغبين في معرفة أحدث مستويات العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي المصري.

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ويأتي هذا الارتفاع في سعر الدولار اليوم وسط تحركات صعودية شهدتها أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك، مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار ضمن الأسعار الواردة في التقرير، عند 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع.

لماذا تتغير قيمة سعر الدولار أمام الجنيه

تتأثر قيمة الدولار بمجموعة من المحركات الاقتصادية والجيوسياسية، ومن أبرزها قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، وهي عوامل ترتبط بصورة مباشرة بحركة الدولار وتؤثر في مستويات الطلب عليه مقارنة بالعملات الأخرى.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة، بالإضافة إلى الأحداث السياسية المفاجئة، دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، وهو ما يجعل تحركات سعر الدولار محل متابعة مستمرة من الأسواق والمستثمرين والمواطنين.

كم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي يعكس الارتفاع المسجل خلال تعاملات اليوم مقارنة بالسعر السابق البالغ 50.47 جنيه، وقد أكدت تحديثات منشورة اليوم وصول سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، ليأتي السعر مساويًا للمستوى المسجل في البنك الأهلي المصري وفق البيانات الواردة في التقرير، ويواصل سعر العملة الأمريكية بذلك تحركه الصعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة في البيانات محل التقرير، ويأتي البنك التجاري الدولي ضمن البنوك التي يترقب عملاؤها ومستثمروها بصورة مستمرة أحدث تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه.

كم سعر الدولار في بنك فيصل اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك فيصل 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، ليواصل الدولار تحركه أمام الجنيه المصري مع اختلاف مستويات الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

كم سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، ليأتي عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وفق البيانات الواردة في التقرير.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في المصرف المتحد 50.87 جنيه للشراء، و50.97 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى وفق أحدث البيانات الواردة، ويعكس ذلك تقارب مستويات تداول العملة الأمريكية في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم.

كم سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، ليختلف مستوى السعر عن عدد من البنوك الأخرى، مع استمرار متابعة المواطنين والمستثمرين لحركة الدولار أمام الجنيه على مدار تعاملات اليوم.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في مصرف أبو ظبي الإسلامي 51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، ليكون هذا المستوى هو الأعلى ضمن أسعار البنوك الواردة في التقرير، ويأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز الدولار مستوى 51 جنيهًا في بعض التعاملات المصرفية اليوم، وهو ما انعكس على اهتمام المتابعين بسعر الدولار مقابل الجنيه.

كم سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الكويت الوطني 50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، ليأتي سعر العملة الأمريكية في البنك ضمن المستويات المتداولة اليوم في البنوك المصرية.

ما أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

توضح الأسعار الواردة في التقرير أن سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 يتحرك عند مستويات مختلفة بين البنوك، حيث سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، بينما بلغ 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

كما سجل الدولار 50.80 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع في بنك فيصل، و50.77 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، بينما بلغ 51.04 جنيه للشراء و51.14 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الدولار اليوم

يحظى سعر الدولار اليوم باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بسبب ارتباط العملة الأمريكية بحركة الأسواق والمعاملات الاقتصادية، كما أن متابعة سعر الشراء والبيع في البنوك تساعد العملاء على معرفة المستويات المعلنة للعملة الأمريكية عند إجراء عمليات شراء أو بيع الدولار.

ويأتي ارتفاع الدولار اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 بعد صعوده من 50.47 جنيه إلى 50.87 جنيه، بزيادة قدرها 40 قرشًا، وهو ما يعزز أهمية متابعة آخر تحديثات أسعار الدولار داخل البنوك وعدم الاعتماد على أسعار قديمة أو بيانات سابقة.

وتظل أسعار الدولار قابلة للتغير وفق حركة التعاملات والتحديثات المصرفية، ولذلك تتركز متابعة القراء على أحدث سعر معلن خلال اليوم، خاصة مع اختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.