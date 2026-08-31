مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسى اليوم منخفضًا بمقدار (31.46) نقطة، ليصل إلى مستوى (11127.08) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (10.2) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة- وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (435) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (86) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (176) شركة.

وكانت أسهم شركات مسك، وأنابيب الشرق، والكابلات السعودية، وأنابيب السعودية، وعطاء، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأرماح، ومسار، ولدن، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (8.66%) و(9.98%)، فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، ودرب السعودية، وأمريكانا، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والجزيرة، ومجموعة تداول، وسال، والمواساة، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (23.88) نقطة، ليصل إلى مستوى (21747.26) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (30) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.