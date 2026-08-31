تصدر السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن المشهد بعد ظهوره وهو يتناول المانجو المصرية، في لقطة لاقت اهتمامًا، خاصة أن المانجو تعد واحدة من أشهر الفواكه الصيفية التي تحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

وتفتح واقعة تناول السفير التركي المانجو المصرية الباب أمام التعرف على سر تميز هذه الفاكهة، وأشهر أصنافها، إلى جانب فوائدها الغذائية التي تجعلها من الفواكه المحبوبة لدى كثير من الأشخاص.

السفير التركي والمانجو المصرية

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

يأتي ظهور السفير التركي مع المانجو في وقت ترتبط فيه هذه الفاكهة بموسم الصيف في مصر، حيث تتوافر أصناف متعددة تختلف في الحجم واللون والرائحة ودرجة الحلاوة.

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

وتتميز مصر بزراعة عدد كبير من أصناف المانجو، وهو ما يمنح المستهلك خيارات متنوعة من حيث الطعم والاستخدام.

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن أهم 7 معلومات عن المانجو المصرية

7 معلومات عن المانجو المصرية

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

1- المانجو من الفواكه الغنية بفيتامين C

تحتوي المانجو على فيتامين C، وهو من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما تساهم الفاكهة في الحصول على جزء من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين.

2- تحتوي على فيتامين A

تعد المانجو مصدرًا لبعض الكاروتينات التي يستطيع الجسم تحويل بعضها إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم للرؤية الطبيعية ووظائف المناعة وصحة الجلد.

3- المانجو تحتوي على الألياف

توفر المانجو الألياف الغذائية، التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي، ولذلك يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناولها بكميات مناسبة.

4- ليست كل أنواع المانجو متشابهة

من أشهر الأصناف الموجودة في مصر العويسي والسكري والنعومي والكيت والفص، وتختلف هذه الأصناف في الحجم ودرجة الحلاوة وكمية الألياف وموعد النضج.

وهذا التنوع يعد أحد أسباب ارتباط المانجو المصرية بتجربة مختلفة من حيث الطعم والرائحة.

5- المانجو ليست ممنوعة لمريض السكري بشكل مطلق

من المعلومات الشائعة أن مريض السكري يجب أن يمتنع تمامًا عن تناول المانجو، لكن الأمر ليس بهذه الصورة.

فالمانجو تحتوي على سكريات طبيعية، ولذلك يحتاج مريض السكري إلى مراعاة الكمية وحجم الحصة الغذائية ضمن نظامه الغذائي، بدلًا من التعامل معها باعتبارها فاكهة ممنوعة بشكل مطلق.

6- طريقة التخزين تؤثر على جودة المانجو

إذا كانت المانجو غير ناضجة، فمن الأفضل عادة تركها تصل إلى النضج المناسب، بينما يمكن حفظ الثمار الناضجة في الثلاجة لإبطاء عملية النضج.

كما أن تقطيع المانجو وحفظها بطريقة مناسبة في الثلاجة يساعد على الحفاظ على جودتها لفترة قصيرة.

7- المانجو المصرية لها أصناف متعددة

لا تقتصر المانجو المصرية على نوع واحد، وهو ما يجعل موسمها غنيًا بالاختيارات. فهناك أصناف تتميز بالحلاوة الشديدة، وأخرى تتميز بوجود ألياف أقل أو بطعم ورائحة مختلفين.

وتشير بيانات قطاع الزراعة في مصر إلى وجود تنوع كبير في أصناف المانجو المزروعة محليًا، بما في ذلك أصناف محلية وأخرى تم إدخالها للزراعة.

لماذا يحب كثيرون المانجو؟

يرتبط الإقبال على المانجو بمذاقها الحلو ورائحتها المميزة وقوامها الطري، فضلًا عن إمكانية تناولها بأكثر من طريقة، سواء كفاكهة طازجة أو عصير أو إضافتها إلى الحلويات والآيس كريم والسلطات.

كما أن التنوع الكبير في الأصناف يتيح للمستهلك اختيار النوع الذي يناسب ذوقه، سواء كان يفضل المانجو شديدة الحلاوة أو الأنواع ذات القوام المختلف.

هل المانجو تزيد الوزن؟

لا يمكن اعتبار المانجو وحدها سببًا مباشرًا لزيادة الوزن، لكن مثل باقي الأطعمة، زيادة الكمية والسعرات الإجمالية التي يحصل عليها الشخص خلال اليوم هي العامل الأهم في زيادة الوزن.

لذلك يمكن إدخال المانجو ضمن نظام غذائي متوازن مع مراعاة الكمية، خاصة لمن يتبع نظامًا لإنقاص الوزن.

كيف تختار المانجو الناضجة؟