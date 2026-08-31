قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: مصر حريصة على تقديم كل سبل الدعم الطبي للأشقاء في جنوب السودان
يناير 2027 | تحرك عاجل في الزمالك بشأن أزمات القيد
اتحرك قبل ما نشتكي.. لجنة الحكام تشكر «الأعلى للإعلام» لاستدعائه ممثل قناة بسبب مخالفة
إحنا نادي القرن الإفريقي .. أشانتي كوتوكو يثير غضب جماهير الأهلي بمنشور صادم
درجة ثالثة | أول تعليق لـ أشرف خضر بعد استقالته من تدريب الإسماعيلي
مصطفى كامل وطارق الشناوي يصلان نقابة الصحفيين لتسوية الخلافات بينهما
تل أبيب.. مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رافضين للتجنيد
مصروفات المدارس الرسمية 2026 ..تفاصيل إتاحة سدادها على قسطين في أكتوبر وفبراير
الدولار يكسر حاجز الـ51 جنيهًا.. ماذا حدث في ختام تعاملات البنوك اليوم؟
غدًا بدء الزيادة.. خريطة زيادات الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة
محرمة شرعًا.. الأزهر يدين تجدد اعتداءات إيران على الإمارات والأردن ويدعو لوقفها
جهاد جريشة : لو أنا رئيس لجنة الحكام سأذيع التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي وزد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
أسماء عبد الحفيظ

تصدر السفير التركي لدى مصر صالح موطلو شن المشهد بعد ظهوره وهو يتناول المانجو المصرية، في لقطة لاقت اهتمامًا، خاصة أن المانجو تعد واحدة من أشهر الفواكه الصيفية التي تحظى بشعبية واسعة داخل مصر وخارجها.

وتفتح واقعة تناول السفير التركي المانجو المصرية الباب أمام التعرف على سر تميز هذه الفاكهة، وأشهر أصنافها، إلى جانب فوائدها الغذائية التي تجعلها من الفواكه المحبوبة لدى كثير من الأشخاص.

السفير التركي والمانجو المصرية

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

يأتي ظهور السفير التركي مع المانجو في وقت ترتبط فيه هذه الفاكهة بموسم الصيف في مصر، حيث تتوافر أصناف متعددة تختلف في الحجم واللون والرائحة ودرجة الحلاوة.

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

وتتميز مصر بزراعة عدد كبير من أصناف المانجو، وهو ما يمنح المستهلك خيارات متنوعة من حيث الطعم والاستخدام.

كشف الدكتور أحمد صبري خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن أهم 7 معلومات عن المانجو المصرية

7 معلومات عن المانجو المصرية

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

1- المانجو من الفواكه الغنية بفيتامين C

تحتوي المانجو على فيتامين C، وهو من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما تساهم الفاكهة في الحصول على جزء من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين.

2- تحتوي على فيتامين A

تعد المانجو مصدرًا لبعض الكاروتينات التي يستطيع الجسم تحويل بعضها إلى فيتامين A، وهو عنصر مهم للرؤية الطبيعية ووظائف المناعة وصحة الجلد.

3- المانجو تحتوي على الألياف

توفر المانجو الألياف الغذائية، التي تساعد في دعم صحة الجهاز الهضمي، ولذلك يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناولها بكميات مناسبة.

4- ليست كل أنواع المانجو متشابهة

  • من أشهر الأصناف الموجودة في مصر العويسي والسكري والنعومي والكيت والفص، وتختلف هذه الأصناف في الحجم ودرجة الحلاوة وكمية الألياف وموعد النضج.
  • وهذا التنوع يعد أحد أسباب ارتباط المانجو المصرية بتجربة مختلفة من حيث الطعم والرائحة.

5- المانجو ليست ممنوعة لمريض السكري بشكل مطلق

  • من المعلومات الشائعة أن مريض السكري يجب أن يمتنع تمامًا عن تناول المانجو، لكن الأمر ليس بهذه الصورة.
  • فالمانجو تحتوي على سكريات طبيعية، ولذلك يحتاج مريض السكري إلى مراعاة الكمية وحجم الحصة الغذائية ضمن نظامه الغذائي، بدلًا من التعامل معها باعتبارها فاكهة ممنوعة بشكل مطلق.

6- طريقة التخزين تؤثر على جودة المانجو

  • إذا كانت المانجو غير ناضجة، فمن الأفضل عادة تركها تصل إلى النضج المناسب، بينما يمكن حفظ الثمار الناضجة في الثلاجة لإبطاء عملية النضج.
  • كما أن تقطيع المانجو وحفظها بطريقة مناسبة في الثلاجة يساعد على الحفاظ على جودتها لفترة قصيرة.

7- المانجو المصرية لها أصناف متعددة

  • لا تقتصر المانجو المصرية على نوع واحد، وهو ما يجعل موسمها غنيًا بالاختيارات. فهناك أصناف تتميز بالحلاوة الشديدة، وأخرى تتميز بوجود ألياف أقل أو بطعم ورائحة مختلفين.
  • وتشير بيانات قطاع الزراعة في مصر إلى وجود تنوع كبير في أصناف المانجو المزروعة محليًا، بما في ذلك أصناف محلية وأخرى تم إدخالها للزراعة.

لماذا يحب كثيرون المانجو؟

  • يرتبط الإقبال على المانجو بمذاقها الحلو ورائحتها المميزة وقوامها الطري، فضلًا عن إمكانية تناولها بأكثر من طريقة، سواء كفاكهة طازجة أو عصير أو إضافتها إلى الحلويات والآيس كريم والسلطات.
  • كما أن التنوع الكبير في الأصناف يتيح للمستهلك اختيار النوع الذي يناسب ذوقه، سواء كان يفضل المانجو شديدة الحلاوة أو الأنواع ذات القوام المختلف.

هل المانجو تزيد الوزن؟

  • لا يمكن اعتبار المانجو وحدها سببًا مباشرًا لزيادة الوزن، لكن مثل باقي الأطعمة، زيادة الكمية والسعرات الإجمالية التي يحصل عليها الشخص خلال اليوم هي العامل الأهم في زيادة الوزن.
  • لذلك يمكن إدخال المانجو ضمن نظام غذائي متوازن مع مراعاة الكمية، خاصة لمن يتبع نظامًا لإنقاص الوزن.

كيف تختار المانجو الناضجة؟

  • يمكن الاستدلال على نضج المانجو من خلال الرائحة والملمس، إذ تصبح الثمرة أكثر ليونة قليلًا عند الضغط عليها برفق، كما تظهر عليها علامات النضج المناسبة للصنف.
  • ولا يعني تغير لون القشرة وحده بالضرورة أن المانجو أصبحت أفضل أو أسوأ؛ لأن لون القشرة يختلف من صنف إلى آخر.
السفير التركي ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة السفير التركي أكل المانجو المصرية السفير التركي والمانجو المصرية 7 معلومات عن المانجو المصرية لماذا يحب كثيرون المانجو هل المانجو تزيد الوزن كيف تختار المانجو الناضجة مصر صالح موطلو شن المشهد المانجو المصرية المانجو من الفواكه الغنية بفيتامين C

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

ترشيحاتنا

بي ام دبليو X6 موديل 2027

مواصفات بي ام دبليو X6 موديل 2027

قطع غيار فورد

أول عملية توصيل قطع غيار سيارات بطائرة درون

بورش كايين 2027

طرح بورش كايين توربو الكهربائية بقوة 1139 حصانًا

بالصور

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك
هل وضع الزيت في ماء المكرونة يمنع التصاقها فعلًا؟ الإجابة هتفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد