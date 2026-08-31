التكنولوجيا في الصين تسبق الغرب.. خبير: مصر تتمتع بعلاقات اقتصادية متميزة مع دول العالم

أكد عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد، أن مصر تتبع استراتيجية التوازن مع كل الدول الكبرى حول العالم بما يحقق المصالح المصرية.

وقال عمرو سليمان في حواره على قناة "الحياة"،: "مصر تتسم بالأخلاق والشرف في التعاملات الدولية مع مختلف دول العالم، وتتمتع بعلاقات اقتصادية متميزة مع مختلف دول العالم سواء روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة".

وأوضح عمرو سليمان أنه تم ترفيع العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية المصرية مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فهي لها اتجاهات ثابتة، ومبادئها لا تتغير.

وأشار إلى أن النموذج الصيني في التنمية “متفرد”، والتكنولوجيا في الصين تسبق الغرب.