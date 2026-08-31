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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصر والصين.. كيف تتحول العلاقات التاريخية إلى قوة اقتصادية وتكامل استراتيجي؟

مصر والصين
مصر والصين
محمود زيدان

تُجسد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين نمطًا رائدًا للعلاقات الدولية المتوازنة، والتي تستند إلى إرث حضاري هو الأقدم في التاريخ الإنساني، وتتكامل مع تعاون ممتد وعلاقات اقتصادية وتجارية متينة تجمع بين القاهرة وبكين.

واقع ملموس تترجمه الأرقام 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الصيني، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين ليست مصطلحًا أو كلامًا في الإعلام، لكنه واقع ملموس تترجمه الأرقام.

وأضاف حلمي، خلال لقائه مع الإعلامية لبني عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»،  أن هناك تناسقًا وتناغمًا بين سياسة مصر والصين، مضيفاً: «لا تتدخل في شؤون أحد ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها».

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الصيني، إلى زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة في هذا التوقيت زيارة مهمة، مؤكدًا قوة العلاقات بين مصر والصين اقتصاديًا وسياسيًا.

الصين تتعامل مع الأزمات الدولية بهدوء

وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن الصين تتعامل مع الأزمات الدولية بهدوء وحكمة، مستشهدًا بالفكر الكونفوشيوسي الذي يقوم على التروي والحكمة في التعامل مع الأزمات، مؤكدًا أن بكين تسعى إلى تعزيز علاقاتها وفتح أسواق جديدة وبديلة في ظل التحديات الراهنة.

إرث حضاري عريق

وتطرق حلمي إلى العلاقات المصرية الصينية، مؤكدًا أن البلدين يجمعهما إرث حضاري عريق، باعتبارهما من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، مشيرًا إلى أن الصين تنظر باحترام وتقدير كبيرين إلى الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن الحضارة تمثل تراكمًا تاريخيًا من الخبرات والفكر والإنسان والإدارة، موضحًا أن مصر والصين تلتقيان في امتلاك إرث حضاري عميق أسهم في بناء الدولة والمجتمع عبر آلاف السنين.

وأكد أن هذا البعد الحضاري يمثل أحد عناصر قوة العلاقات المصرية الصينية، إلى جانب المصالح الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى أن الصين تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة مهمة إلى أفريقيا والعالم العربي، وهو ما يعزز فرص التعاون بين القاهرة وبكين.

مصر والصين مصر الصين التعاون الدولي أخبار توك شو

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