نبيل فهمي: المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها أمر مرفوض

أدان نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة العربية، الاعتداءات الإيرانية على كل من الإمارات والأردن، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال نبيل فهمي: “ندعو إيران إلى الكف عن التذرع بحجج واهية لتهديد استقرار في المنطقة”.

وأضاف نبيل فهمي:" المساس بأمن أي دولة عربية أو استهداف أراضيها تحت أي ذريعة أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

وفي وقت سابق، أدانت كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ.

ففي الكويت، أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة الأردنية الشقيقة فجر اليوم بعدد من الصواريخ، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وجددت التأكيد على تضامن الكويت الكامل مع المملكة الأردنية ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها.