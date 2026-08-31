ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لاختفت إسرائيل

أفاد دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، بأن إيران لو امتلكت سلاحا نوويا لاختفت إسرائيل، موضحا أن إيران كانت تستهدف الإمارات والبحرين والكويت ولو امتلكت سلاحا نوويا لكانت استخدمته، و تابع: "إيران أصبحت دولة فاشلة بفعل الحصار على موانئها والضغوط المالية الأمريكية".



و أضاف ترامب أنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا فستكون الولايات المتحدة الهدف التالي أو أوروبا أو مكان آخر، مؤكدا" كان علينا التدخل في الشرق الأوسط لمنع إيران من استخدام سلاح نووي ضد دول المنطقة".

و قال ترامب: "بمجرد أن ننتصر في الحرب ستكون لدينا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز" و تابع: "قد تشكل إيران مصدر إزعاج لكننا نسيطر على مضيق هرمز وأزلنا جميع الألغام منه".

و أكد ترامب: "ننفق مليارات الدولارات لمساعدة النيتو ودول بينها كوريا الجنوبية، لكن عندما طلبنا مساعدتهم رفضوا.