أيها الأفعى.. عراقجي: نتنياهو خدع الولايات المتحدة و جرها لحرب ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "عندما يتحدث نتنياهو بالعبرية، يتباهى بأنه خدع الحكومة الأمريكية وقادها إلى حرب مع إيران نيابةً عن إسرائيل".

حيث يقول نتنياهو صراحة، وبابتسامة ساخرة واستهزاء، كيف تمكن من التأثير في الرأي العام والسياسات الأمريكية من خلال ظهوره الإعلامي لأكثر من ألف ساعة عبر شبكات التلفزيون الأمريكية.

لكن عندما يتحدث باللغة الإنجليزية، يشيد بقدرات الرئيس الأمريكي القيادية.

وختم عراقجي كلامه موجهاً حديثه لنتنياهو: «أيها الأفعى!»