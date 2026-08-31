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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوروبا تعزز قدراتها في الذكاء الاصطناعي بصفقة بقيمة 390 مليون يورو مع "بول" الفرنسية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن المشروع المشترك للحوسبة فائقة الأداء في الاتحاد الأوروبي (EuroHPC JU) عن منح شركة "بول" (Bull) الفرنسية عقداً ضخماً بقيمة 387.8 مليون يورو (ما يعادل 390 مليون يورو تقريباً)، في أكبر صفقة بتاريخ الشركة، للبدء في تطوير حاسوب فائق جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "LUMI-AI".

وتأتي هذه الخطوة ضمن المبادرة الأوروبية لبناء بنية تحتية سيادية للحوسبة ومنافسة الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وسيُبنى الحاسوب الجديد في مركز الحوسبة الفائقة في مدينة كاياني بـ **فنلندا**، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في **النصف الثاني من عام 2027.

و يُموّل المشروع مناصفة بين مبادرة (EuroHPC) وتحالف دولي يضم فنلندا، الدنمارك، النرويج، إستونيا، التشيك، وبولندا.

ويعتمد النظام على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة AMD مما يعزز موقعها كبديل رئيسي لشركة "إنفيديا" في المراكز الأوروبية.

و تتولى شركة IBM توفير البنية التحتية للتخزين، بينما توفر شركة نوكيا شبكات الربط عالية السرعة.

يهدف المشروع إلى إتاحة قدرات معالجة وتدريب عالية للشركات الناشئة والمؤسسات البحثية الأوروبية لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي معقدة ومستقلة.

الاتحاد الأوروبي بول Bull الفرنسية أكبر صفقة بتاريخ الشركة

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