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الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة

الارصاد
الارصاد
أ ش أ

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، استقرار الأجواء الصيفية مع بداية شهر سبتمبر المقبل مع استمرار الانخفاض الطفيف في قيم درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد؛ لتظل حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.

وقالت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن البلاد تتأثر حاليا بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، متزامنة مع امتداد منخفض الهند الموسمي ومنخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا"، مشيرة إلى أن هذه العوامل تساعد على استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم وجود ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدا /الثلاثاء/ ستتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية بينما تتراوح المحسوسة ما بين 36 و37 درجة فيما تعد محافظات الصعيد وخاصة الأقصر وأسوان "الأعلى في درجات الحرارة"، حيث تبلغ العظمى 40 درجة مئوية والمحسوسة 41 درجة.

ووصفت غانم حالة الطقس غدًا بأنه سيكون حارا رطبا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار والظهيرة وشديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة ليلا، وسيكون نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب الصعيد بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء خاصة في الأماكن المكشوفة.

وحذرت غانم من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، والتي قد تكون كثيفة أحيانا؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.. داعية قائدي السيارات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور خلال هذه الفترة.

ونوهت بأن بعض السحب المنخفضة سوف تظهر خلال الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، أكدت غانم تحسن حالة البحر وعودة الملاحة البحرية إلى الاعتدال؛ بما يسمح بأعمال الصيد والملاحة والتنزه إلا أنها شددت على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات مسئولي الإنقاذ.

وكشفت عن أن باقي أيام الأسبوع ستشهد استقرارا في درجات الحرارة لتظل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 34 و35 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية، مع متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف.

استقرار الأجواء درجات الحرارة

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