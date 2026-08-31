لوحة المفاتيح قد تتحول إلى مطعم للبكتيريا.. احذر هذه العادة

يحذر علماء الأحياء الدقيقة من أن تناول الطعام أثناء الكتابة ينشر اللعاب وبقايا الطعام على لوحات المفاتيح، مما يخلق بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا والفيروسات. وينصحون بتعقيم اليدين وتنظيف لوحات المفاتيح بالمناديل المبللة، خاصة خلال موسم البرد القادم.

إذا كنت تتناول وجبة خفيفة أثناء الكتابة، فاحذر سترغب في نفخ فتات رقائق البطاطس من على لوحة مفاتيح الكمبيوتر وغسل يديك بعد قراءة هذا.

قال عالم الأحياء الدقيقة جيسون تترو المعروف باسم "رجل الجراثيم": “إذا كنت تستخدم الشوك والملاعق، فلا داعي للقلق بشأن ذلك” فتكمن المشكلة عندما تستخدم يديك لتناول رقائق البطاطس أو وجبة غداء محمولة، ثم تستخدم نفس اليدين للكتابة.

حذر تيتو قائلاً: "سواء كنت تأكل شيئاً ثم تلمس لوحة المفاتيح، أو كنت تلعقها مباشرة، فالأمر سيان تقريباً. سيلتصق اللعاب بأصابعك، ثم ينتقل إلى لوحة المفاتيح".

وعندما يختلط اللعاب ببقايا الطعام، يصبح بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم. يقول تيتو: "لذا، أنت الآن قد أضفت غذاءً للبكتيريا لتتمكن من تكوين أغشية حيوية على لوحات المفاتيح

في الواقع، قد تكون هذه العادة الشائعة هي السبب في أنك تبدأ فجأة بالعطس والسعال بسبب المرض بعد بضعة أيام فإذا كنت تتناول وجبات خفيفة أثناء العمل في مبنى مكتبي، فقد يكون ذلك ضارًا بصحتك، لأن لوحات المفاتيح في المكاتب معروفة باحتوائها على فيروسات.

وأوضح جيربا قائلاً: "تلتقط الفيروس من مقبض الباب، ثم تضعه على لوحة المفاتيح، ثم تذهب لتفعل شيئاً آخر، ثم تعود وتضعه مرة أخرى على لوحة المفاتيح ثم على أصابعك".

والخبر السار هو أن هناك حلاً سهلاً. من الأفضل التوقف عن تناول الطعام أثناء الكتابة، لكن خبراء الجراثيم يعلمون أن هذا غير واقعي بالنسبة لمعظم العاملين في المكاتب.

يُعدّ وضع معقم اليدين على مكتبك بمثابة تذكير بصري مفيد بما عليك فعله بعد استراحة الغداء. لذا، في استراحة تناول وجبتك الخفيفة القادمة، تذكر أن تتوقف قليلاً قبل العودة إلى العمل، وأن تغسل يديك. إنه إجراء بسيط سيحدث فرقاً كبيراً