بسعر هاتف جديد.. تسريب التكلفة الصادمة لإصلاح شاشة آيفون القابل للطي

حذّرت تقديرات فنية نشرها موقع PhoneArena التقني من أن تكلفة إصلاح واستبدال الشاشة الداخلية لهاتف "آبل" (Apple) القابل للطي المرتقب "iPhone Ultra" قد تصل إلى 850 جنيهاً إسترلينياً (نحو 1155 دولاراً أمريكياً)، وهو ما يعادل ثمن شراء هاتف آيفون جديد بالكامل، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن الجهاز في مؤتمر 9 سبتمبر المقبل.

تقديرات تكلفة إصلاح الشاشة ومقارنتها بشركة سامسونج

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة أنعام حامد، استناداً إلى تصريحات ريكي بانيسار، مؤسس مركز الصيانة التقني "iCorrect"، أن هاتف iPhone Ultra المتوقع طرحه بسعر يتراوح بين 2000 و2500 دولار، سيسجل أعلى تكلفة صيانة لشاشة هاتف محمول في تاريخ شركة آبل.

وبالمقارنة مع المنافسين، تبلغ تكلفة استبدال الشاشة الداخلية لهاتف "Galaxy Z Fold 8 Ultra" من سامسونج نحو 639 دولاراً، بينما تكلف شاشة "Galaxy Z Fold 8" نحو 579 دولاراً؛ ويعود هذا الفارق إلى تصنيع سامسونج لشاشاتها ذاتياً، بينما تشتري آبل الألواح من "Samsung Display" مما يرفع تكلفة قطع الغيار للمستهلكين.

أسباب ارتفاع تكلفة الصيانة والتقنيات المعقدة في المفصلة

أشار المصدر إلى أن التكلفة المرتفعة لا ترتبط فقط بسعر اللوحة المرنة، بل تعود أيضاً إلى التقنيات الهندسية المعقدة التي دمجتها آبل، مثل المفصلة المصنوعة من المعدن السائل (Liquid Metal Hinge) لتوفير شاشة شبه خالية من تجاعيد الطي.

وقال بانيسار في تصريحاته: "أعتقد أننا سنشهد أغلى أسعار صيانة تقدمها آبل لأي جهاز محمول مقارنة بالماضي، نظراً لاعتمادهم على توريد هذه التقنية من سامسونج ديسبلاي، مما سيجعل التكلفة تتجاوز أسعار سامسونج لتصل إلى مستوى 850 جنيهاً إسترلينياً".



أهمية اشتراك AppleCare+ والقيود المحتملة للضمان

بيّن تقرير موقع PhoneArena أن الاشتراك في باقة الحماية "AppleCare+" سيكون أمراً ضرورياً لتجنب فواتير الإصلاح الباهظة؛ فبينما يكلف إصلاح شاشات الآيفون التقليدية بدون ضمان ما يصل إلى 379 دولاراً (وينخفض إلى 29 دولاراً مع الضمان).

يتوقع بانيسار أن ترتفع رسوم اشتراك AppleCare+ لهاتف iPhone Ultra لتقارب 100 جنيه إسترليني (نحو 136 دولاراً)، مع احتمالية أن تضع آبل حداً أقصى لعدد مرات الإصلاح غير المحدود لهذا الطراز المطوي، إلى جانب ارتفاع تكلفة إصلاح المكونات الأخرى مثل زر التشغيل المدمج به مستشعر "Touch ID".



موازنة الشراء وتحديات الهواتف القابلة للطي من الجيل الأول

ذكرت المصادر التقنية أن وصول سعر الهاتف لنحو 2500 دولار ليتجاوز سعر "Galaxy Z Fold 8 Ultra" البالغ 2100 دولار وهاتف "Pixel 11 Pro Fold" البالغ 1899 دولاراً مقترناً برسوم الإصلاح الضخمة، يفرض على المشترين إعادة تقييم جدوى اقتناء أول جيل من هواتف آبل المطوية، في ظل تعقيدات الصيانة الميدانية وغياب الخبرة السابقة لمراكز الإصلاح في التعامل مع شاشات الآيفون المرنة.