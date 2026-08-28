آيفون 17 يهيمن على مبيعات الهواتف عالميا.. و3 أجهزة آبل تتصدر قائمة الربع الثاني

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الجيل الجديد من هواتف آيفون، الذي تستعد شركة آبل للكشف عنه في 9 سبتمبر، تواصل هواتف الشركة الحالية تحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية، مستحوذة على صدارة مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب بيانات شركة Counterpoint Research، تصدر iPhone 17 قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا عالميا خلال الربع الثاني من 2026، مستحوذا على 6% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم.

وجاء iPhone 17 Pro Max في المركز الثاني، يليه iPhone 17 Pro في المركز الثالث، لتحتل آبل المراكز الثلاثة الأولى بالكامل في قائمة الهواتف الأكثر مبيعا عالميا.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تحافظ فيها الأجهزة الثلاثة على المراكز نفسها، وكانت الهواتف الثلاثة قد تصدرت أيضا قائمة الربع الرابع من عام 2025، لكن iPhone 17 Pro Max احتل المركز الأول حينها، بينما جاء iPhone 17 في المركز الثاني.

تقرير Counterpoint

Galaxy S26 Ultra يتصدر هواتف أندرويد



على الجانب الآخر، أظهر تقرير Counterpoint للربع الثاني من 2026 أن Galaxy S26 Ultra من سامسونج هو الهاتف الذي يعمل بنظام أندرويد الأكثر مبيعا عالميا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها هاتف من الفئة فائقة التطور والسعر من تصدر مبيعات الهواتف العاملة بنظام أندرويد خلال ربع يونيو، في مؤشر على استمرار قوة الطلب على الهواتف الرائدة مرتفعة السعر.

وجاء هاتف Galaxy A07 4G في المركز الثاني بين هواتف أندرويد الأكثر مبيعا، بينما احتل Galaxy A17 5G المركز الثالث، ليواصل بذلك هاتفان من سامسونج منافسة الأجهزة الرائدة في قائمة المبيعات.

آبل وسامسونج تسيطران على قائمة الأكثر مبيعا



ومن اللافت أن قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا عالميا خلال الربع الثاني من 2026 لم تضم أي شركة سوى آبل وسامسونج.

وبالإضافة إلى الهواتف الثلاثة التي تصدرت القائمة، ظهر iPhone 17e وiPhone 16 ضمن قائمة أجهزة آبل، بينما ضمت أجهزة سامسونج الأخرى Galaxy A17 4G وGalaxy S26.

وبشكل إجمالي، استحوذت الهواتف العشرة الأكثر مبيعا على 26% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال الربع الثاني من العام.