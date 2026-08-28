حدث iPhone 18 المنتظر يقترب.. أبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتف آيفون

أكدت شركة أبل موعد فعاليتها المرتقبة للكشف رسميا عن أحدث إصدارات هواتف آيفون، حيث حددت 9 سبتمبر موعدا للحدث الذي يتوقع أن يشهد الإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة.

ومن المقرر أن يبدأ الحدث في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع إتاحة بث مباشر عبر الموقع الرسمي لشركة أبل وقناتها على يوتيوب.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى ما يتردد عن استعداد أبل لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي، في خطوة قد تمثل تحولا مهما في استراتيجية الشركة تجاه هذا النوع من الأجهزة.

آيفون قابل للطي لأول مرة؟



تشير التقارير إلى أن أبل تعمل على هاتف قابل للطي قد يحمل اسم iPhone Ultra، ويتوقع أن يقدم تجربة تجمع بين الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

ومن المنتظر، وفقا للتسريبات، أن يفتح الهاتف ليقدم شاشة كبيرة بتصميم أقرب إلى الأجهزة اللوحية، بما يوفر للمستخدم مساحة عرض أكبر مع إمكانية الاحتفاظ به في الجيب عند طيه.

وتعززت التكهنات بشأن الجهاز بعد رصد مؤشرات مرتبطة بالهواتف القابلة للطي داخل أكواد نظام iOS 27.

حدث أبل القادم

أبل قد تعيد ترتيب تشكيلة iPhone 18



ومن المتوقع أن تكشف أبل خلال الحدث عن طرازات iPhone 18 Pro إلى جانب الهاتف القابل للطي، لكن الشركة قد تتجه هذا العام إلى تقسيم موعد إطلاق أفراد سلسلة iPhone 18 على مراحل.

وتشير التوقعات إلى احتمال تأجيل إطلاق iPhone Air 2 وiPhone 18e وربما الإصدار الأساسي من iPhone 18 إلى ربيع عام 2027.

الذكاء الاصطناعي في قلب الحدث

ومن المؤكد أن الذكاء الاصطناعي سيكون أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية أبل الجديدة، خصوصا مع تركيز الشركة المتزايد على Apple Intelligence وتطوير المساعد الصوتي سيري.

وكانت أبل قد أعادت صياغة طريقة تقديم كلمتها الرئيسية خلال مؤتمر المطورين WWDC في يونيو، إذ ركزت على رؤيتها لنظام بيئي أكثر ترابطا بين مختلف أجهزتها وأنظمة تشغيلها، بدلا من استعراض مزايا كل نظام على حدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع العمل على تطوير نسخة أكثر تقدما من Siri، يشار إليها باسم Siri AI، لتكون جزءا أساسيا من منظومة الذكاء الاصطناعي التي تعمل أبل على بنائها.

وتشير تقارير إلى أن الشركة تطور مجموعة من الأجهزة التي يمكن أن ترتبط بهذه المنظومة، من بينها أجهزة آيباد ونسخة محدثة من HomePod mini وجهاز Apple TV، إضافة إلى شاشة ذكية مخصصة للتحكم في الأجهزة المتصلة داخل المنزل.

ومع ذلك، من المتوقع أن يظل آيفون محور الاهتمام الرئيسي خلال الحدث، باعتباره المنتج الأهم في فعاليات أبل السنوية الخاصة بالهواتف.

أول حدث آيفون بقيادة جون تيرنوس



ويحمل حدث سبتمبر أهمية إضافية، إذ سيكون أول فعالية لإطلاق آيفون تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد لـ أبل، جون تيرنوس.

ومن المقرر أن يتولى تيرنوس منصب الرئيس التنفيذي خلفا لتيم كوك اعتبارا من 1 سبتمبر، ما يجعل حدث الكشف عن الجيل الجديد من آيفون أول اختبار رئيسي له في قيادة الشركة خلال واحدة من أهم فعالياتها السنوية.