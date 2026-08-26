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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد 15 عاما.. أبل تودع تيم كوك وتستعد لزعيمها المقبل

تيم كوك
تيم كوك
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة أبل لبدء حقبة جديدة مع اقتراب تنحي تيم كوك عن منصب الرئيس التنفيذي، بعد أكثر من 15 عاما قضاها على رأس الشركة، في انتقال وصفته التقارير بأنه يركز على الاستمرارية أكثر من إحداث تغييرات جذرية في سياسة الشركة.

وبحسب موقع The Information، أقامت أبل حفل وداع خاصا لتكريم كوك في أبل بارك بمدينة كوبرتينو في كاليفورنيا، يوم 23 أغسطس، أي قبل يوم واحد من إتمامه 15 عاما في منصب الرئيس التنفيذي.

وشهد الحفل حضور نحو 200 موظف، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة المرتبطة بـ أبل، فيما قدمت فرقة OneRepublic عرضا موسيقيا خاصا في الساحة الخارجية بوسط مبنى مقر الشركة.

شخصيات بارزة تكرم تيم كوك


شارك عدد من الأسماء المعروفة في أبل في توجيه كلمات تقدير إلى كوك خلال الحفل، من بينهم لورين باول جوبز، أرملة مؤسس أبل والرئيس التنفيذي السابق ستيف جوبز، إلى جانب جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات السابق في أبل، وإيدي كيو، رئيس قطاع الخدمات في الشركة، وجون تيرنوس، الذي يقود حاليا فريق هندسة الأجهزة.

كما تحدث كوك أمام الحاضرين، مستعرضا جزءا من مسيرته داخل الشركة وموجها الشكر إلى زملائه على مدار السنوات الماضية.

تيم كوك

لحظة شخصية نادرة من كوك

وخلال كلمته، كشف كوك عن جانب شخصي نادر الظهور في المناسبات العامة، إذ أشار إلى شريكه وذكر اسمه الأول مايك، وفقا للتقرير نقلا عن شخص مطلع على تفاصيل الحفل.

ويعرف عن كوك حرصه الشديد على إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، باستثناء إعلانه علنا عن مثليته الجنسية عام 2014.

تيم كوك لن يغادر أبل

ورغم تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي، فإن كوك لن يغادر أبل. ومن المقرر أن يتولى اعتبارا من 1 سبتمبر منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي Executive Chairman.

وستستمر مشاركته في بعض الملفات المهمة، بما في ذلك التواصل مع صناع السياسات والمسؤولين حول العالم، لكنه يتوقع أن يكون أقل ظهورا في الواجهة مقارنة بدوره الحالي كرئيس تنفيذي.

وفي اليوم نفسه، سيتولى جون تيرنوس رسميا منصب الرئيس التنفيذي الجديد لـ أبل.

وانضم تيرنوس إلى الشركة عام 2001، ويشغل منذ 2021 منصب نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة. 

وتشير التقارير إلى أن أبل تسعى إلى تنفيذ عملية انتقال سلسة تحافظ على نهج الشركة الحالي، مع التركيز على "الاستمرارية" وعدم إجراء تغييرات كبيرة على المدى القريب.

ومن المتوقع أيضا أن يستمر المساعد التنفيذي لـ كوك في منصبه، وأن يواصل العمل مع تيرنوس بعد توليه قيادة الشركة.

أول اختبار كبير للرئيس التنفيذي الجديد


وسيواجه تيرنوس اختبارا كبيرا بعد وقت قصير من توليه المنصب، إذ سيكون حدث إطلاق آيفون في سبتمبر أول إطلاق رئيسي لمنتج جديد تحت قيادته كرئيس تنفيذي.

ومن المنتظر أن يضع الحدث تيرنوس في دائرة الضوء خلال واحدة من أكثر المناسبات متابعة في أجندة أبل السنوية، في بداية حقبة جديدة للشركة بعد 15 عاما من قيادة تيم كوك.

أبل تيم كوك تكرم تيم كوك

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