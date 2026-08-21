مفاجأة لن تحدث.. آبل تحذف جهازا طال انتظاره من فعاليتها السنوية

من المتوقع أن تعقد شركة آبل Apple، فعاليتها السنوية في سبتمبر المقبل، حيث يرجح أن تكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، من بينها iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وiPhone Ultra، إلى جانب إصدار جديد من AirPods مزود بكاميرات.

وبينما تبدو هواتف آيفون الجديدة شبه مؤكدة، فإن سماعات AirPods المنتظرة قد لا ترى النور هذا العام، وفقا لتسريب جديد من الصحفي المعروف مارك جورمان.

عام إضافي من الانتظار



بدأت التقارير حول تطوير آبل لسماعات AirPods مزودة بكاميرات في الظهور عام 2024، عندما أشار المحلل المعروف مينج-تشي كو إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج الضخم للسماعات في عام 2026.

وقبل أسبوع واحد فقط، ظهر مقطع فيديو يعتقد أنه يستعرض نموذجا أوليا لهذه السماعات، ما عزز التكهنات بشأن استعداد آبل لإطلاقها خلال فعالية سبتمبر 2026. إلا أن أحدث المعلومات تشير إلى أن هذا الموعد لن يتحقق.

سماعات AirPods

وبحسب جورمان، فإن أشخاصا مطلعين على خطط آبل أكدوا له أن AirPods المزودة بكاميرات ليست ضمن الأجهزة التي تستعد الشركة للكشف عنها خلال فعاليتها هذا العام، مرجعين ذلك إلى استمرار آبل في مواجهة تحديات تتعلق بسلاسل التوريد والبرمجيات.

وتزداد الصورة تعقيدا مع تقرير نشره المسرب Kosutami الشهر الماضي، أشار فيه إلى توقف تطوير AirPods المزودة بالكاميرات.

تضارب مستمر حول موعد الإطلاق

شهدت الفترة الماضية سلسلة من التقارير المتضاربة بشأن الموعد الفعلي لطرح السماعات.

ففي البداية، توقع مينج-تشي كو أن تدخل السماعات مرحلة الإنتاج الضخم خلال 2026، وفي مايو من هذا العام، قدم جورمان توقعا مشابها، مشيرا إلى أن السماعات وصلت إلى مرحلة متقدمة من الاختبارات وأن آبل تستعد لبدء إنتاجها بكميات كبيرة قريبا.

لكن بعد شهر واحد فقط، غير جورمان توقعاته، وقال إن السماعات لن تصل هذا العام، بل ستطرح في 2027 بالتزامن مع إطلاق آيفون بمناسبة الذكرى العشرين للجهاز.

وكان من بين أسباب التأجيل، وفقا للتقرير، الصعوبات التي تواجهها آبل في مجال الذكاء الاصطناعي والعمل المتبقي على النماذج البصرية التي ستستخدم للتعرف على الأشياء.

المفارقة أن جورمان عاد لاحقا وتراجع عن توقعه السابق، بعدما أشار في تقرير حديث إلى أن AirPods المزودة بالكاميرات تستعد للظهور في سبتمبر المقبل.

نموذجان مختلفان من السماعات



ووفقا لجورمان، تعمل آبل على نسختين من السماعات الجديدة تحملان الرمزين B790 وB798.

ويعتقد أن طراز B798 سيكون جيلا جديدا من AirPods Pro مزودا بالكاميرات، بينما يمثل B790 نسخة من AirPods Pro 3 تتضمن أيضا كاميرات.

وكان هذا الطراز تحديدا هو الذي أشارت تقارير سابقة إلى أن آبل كانت تخطط للكشف عنه هذا العام، كما ظهر في مقطع الفيديو المتداول مؤخرا.