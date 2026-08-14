3 هواتف آيفون جديدة الشهر المقبل.. إليك كل ما تستعد آبل لإطلاقه

يقترب حدث آبل الكبير في سبتمبر، وسط استعداد الشركة للكشف عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون، هي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب هاتف iPhone Ultra، الذي يتوقع أن يكون أول هاتف قابل للطي من آبل.

iPhone 18 Pro وPro Max

سيأتي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلفا لسلسلة iPhone 17 Pro، مع مجموعة من التحديثات الكبيرة المتوقعة، أبرزها:

- معالج A20 Pro لتقديم أداء أقوى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة.

- تطويرات كبيرة للكاميرات، خصوصا الكاميرا الرئيسية التي قد تحصل على فتحة عدسة متغيرة.

- تصغير الجزيرة الديناميكية بنحو 35% لمنح الشاشة تصميما أكثر حداثة.

- ألوان جديدة، من بينها لون خمري جريء.

- تحسين كبير في عمر البطارية، خصوصا في iPhone 18 Pro Max.

- تحديث ميزة Camera Control الخاصة بالتحكم في الكاميرا.

- مودم C2 من تصميم آبل لتحسين الاتصال الخلوي.

- مزايا جديدة للاتصال عبر الأقمار الصناعية، من بينها دعم شبكات 5G عبر الأقمار الصناعية.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع سعر iPhone 18 Pro، إذ تشير بعض التقديرات إلى إمكانية بدء سعره من 1399 دولارا، رغم وجود توقعات بأن يكون السعر أقرب إلى 1199 أو 1249 دولارا.

iPhone Ultra.. أول هاتف قابل للطي من آبل؟

أما iPhone Ultra، فهو الاسم المتداول لهاتف آبل القابل للطي، والذي يتوقع أن يفتح للشركة فئة جديدة فائقة الفخامة بسعر قد يتجاوز 2000 دولار.

وسيأتي الهاتف بتصميم قابل للطي على شكل كتاب، مع شاشة خارجية بحجم يقارب 5.4 بوصة، وشاشة داخلية أكبر بحجم 7.8 بوصة تشبه في أبعادها شاشة iPad mini.

ومن ناحية التصميم، تشير التسريبات إلى استخدام مواد مشابهة لهاتف iPhone Air، مع إطار من التيتانيوم وتصميم نحيف وأنيق.

iPhone 18 Pro

وسيضم الهاتف كاميرتين خلفيتين، رئيسية وفائقة الاتساع، إلى جانب كاميرتين أماميتين، واحدة لكل شاشة، كما قد تتخلى آبل عن Face ID لصالح Touch ID للمصادقة وفتح الجهاز.

iOS 27 قد يكون نقطة قوة الهاتف القابل للطي

من المتوقع أن تستفيد آبل من نظام iOS 27 لتقديم تجربة برمجية مخصصة للشاشة القابلة للطي، بما في ذلك تشغيل تطبيقين جنبا إلى جنب، وتخطيطات أفقية متكيفة مع شكل الجهاز الجديد.

وعلى مستوى الأداء، يرجح أن يكون iPhone Ultra قريبا من iPhone 18 Pro، مع استخدام معالج A20 Pro نفسه، إلى جانب نظام تبريد يعتمد على غرفة بخار ومودم C2.

أين iPhone 18 وiPhone Air 2؟

المفاجأة هذا العام هي غياب الطراز الأساسي iPhone 18 والجيل الثاني من iPhone Air عن حدث سبتمبر، وفق التقارير المتداولة.

وتشير المعلومات إلى أن آبل قد تؤجل إطلاق الهاتفين إلى بداية عام 2027، في تغيير كبير عن استراتيجية الشركة المعتادة بإطلاق معظم هواتف آيفون الجديدة دفعة واحدة في سبتمبر.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التغيير جزءا من استراتيجية جديدة لتقسيم إطلاقات آيفون، أم أنه مرتبط بأزمة الذاكرة الحالية التي تضغط على سلاسل توريد الأجهزة.

وفي كل الأحوال، يبدو أن تشكيلة آبل الجديدة هذا الخريف ستتجه بشكل واضح نحو الفئة الأعلى سعرا، مع التركيز على iPhone 18 Pro وPro Max والهاتف القابل للطي المرتقب.