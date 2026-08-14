القبض على لص سرقة المساكن في 15 مايو بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالدلوف داخل عدد من العقارات فى محاولة لسرقتها بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11/ الجارى تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة مقبض الباب الخاص بالشقة محل سكنها بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة)، وضبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى الواقعة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيء النية (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) "أمكن ضبطه".





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





