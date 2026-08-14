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أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية

الحر الشديد يفسد محصول البطاطس في كوريا الجنوبية
الحر الشديد يفسد محصول البطاطس في كوريا الجنوبية
خاطر عبادة

وجد مزارعون في كوريا الجنوبية درنات بطاطس فاسدة وطرية داخل الأرض، كما لو كانت مسلوقة، وذلك بعد أسابيع من حرارة قياسية سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد.

وقال المزارع لي سانج هيوك من منطقة هايان في مقاطعة يانجو قرب الحدود مع كوريا الشمالية لقناة "اس بي اس" المحلية : "الأمر لا يقتصر على حقل أو حقلين، أنا مستاء للغاية. أعمل في الزراعة منذ 40 عاماً ولم أشهد شيئاً كهذا من قبل".

وفي مقاطعة جانجوون الجبلية شمال شرق البلاد، اضطر المزارعون لإعادة حرث آلاف البيونج، والبيونج يعادل 3.3 متر مربع، من محصول الكرنب بعد احتراقه في الحقول. وتقدر قيمة الخسائر بعشرات الملايين من الوون.

الفاكهة تتضرر.. بقع شمس وتشقق

لم تقتصر الأضرار على الخضار. فقد أصيبت التفاحات ببقع واحتراق من شمس مباشرة أدت إلى تغير لون القشرة، فيما تشققت حبات الخوخ.

وقال مزارع التفاح تشون جيونج تاي إن الأشجار التي كان من المفترض أن تنضج استعداداً لمهرجان تشوسوك في سبتمبر توقف نموها، وتحول الجانب المعرض للشمس إلى اللون الأحمر فقط، مع خطر تحولها للأبيض إذا استمرت الحرارة.

وأضاف مزارع الخوخ بارك وون سيون: "يطلبون منا عدم العمل نهاراً، لكن الخوخ يستمر في التعفن".

رقم قياسي ووفيات ونفوق جماعي

سجلت مدينة يانغسان جنوب شرق البلاد 42.5 درجة مئوية في 2 أغسطس، وهي الأعلى منذ بدء الرصد عام 1904.

وأرجعت وكالة مكافحة الأمراض الكورية سبب وفاة 31 شخصاً على الأقل إلى الحر الشديد، إلى جانب نفوق أكثر من 900 ألف رأس ماشية و1.4 مليون سمكة مستزرعة.

وقال الرئيس لي جاي ميونغ إن هذا الطقس غير مسبوق، ودعا إلى إصلاح شامل لنظام إدارة الأزمات، معتبراً أن هذه الظروف المتطرفة أصبحت "الوضع الطبيعي الجديد".

تحذيرات من ارتفاع أسعار الغذاء

أصدرت مقاطعة جانجوون أول تحذيراتها من موجة الحر الشديد هذا الشهر. ويتوقع المزارعون ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل عيد تشوسوك، مهرجان الحصاد الذي تشتري فيه العائلات كميات كبيرة من الطعام.

وأظهرت دراسة نشرت عام 2024 في "مجلة أبحاث البطاطس" أن محصول البطاطس الصيفي في كوريا سيحتاج لأصناف مهجنة تتحمل الحرارة في ظل أي سيناريو مناخي.

آسيا تسجل أرقاماً قياسية

لم تقتصر الموجة على كوريا، فسجلت اليابان 40 درجة في عدة مواقع، وبلغت الحرارة في هونج كونج 36.9 درجة وهي الأعلى منذ 1884، بينما سجلت محطة في شينجيانج الصينية 50 درجة في يوليو.

وأكد أحدث تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن آسيا تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل يقارب ضعف ما كان عليه خلال العقود الثلاثة الماضية.

كوريا الجنوبية موجات الحر في أسيا موجات الحر حول العالم تغير المناخ البطاطس

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