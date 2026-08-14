ننشر.. أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمطروح

حصل “صدى البلد”، على اسماء المصابين فى حادث وقع أمام مدرسة الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بانقلاب ميكروباص.

اسماء المصابين

واستقبلت المستشفى 15 شخصًا مصابا وهم: “مالك م.م ، 10 أعوام، ومكة م.م ، 8 أعوام، ومايان ع.م ، عامًا واحدًا، ورباب م ع 50 عامًا، وفاطمة م.م ، 25 عامًا، وأماني ج.م ، 42 عامًا،حسن س.ع ، 27 عامًا، ونور ع.ع ، 18 عامًا، ووسام ع.ع ، 28 عامًا، و وفاطمة ا.ص ، 60 عامًا، وممدوح م.ا، 70 عامًا، وتقوى م.م ، 34 عامًا، وعبد الخالق ع.م 59 عامًا، وروان ع.ع 15 عامًا، وسما ا.م ، 5 أعوام”.

وأظهرت البيانات الطبية وجود إصابات متنوعة بين المصابين، شملت سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إلى جانب حالات اشتباه بكسور في الفقرات العنقية والقطنية والعمود الفقري، فيما خضعت الحالات للتقييم الطبي وفقًا لدرجة الإصابة.