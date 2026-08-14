قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ 16 عاما.. أمريكا تنفذ 3 عمليات إعدام في يوم واحد
ننشر.. أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بمطروح
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة
زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تماسك الأسرة المصرية.. الحوار والرحمة في مواجهة الخلافات والتحديات بمعرض السويس الرابع للكتاب

معرض السويس للكتاب
معرض السويس للكتاب
جمال الشرقاوي

 نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندوة ثقافية بعنوان «تماسك الأسرة المصرية واستقرارها»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض السويس الرابع للكتاب، المقام خلال الفترة الحالية بمحافظة السويس.


وشارك في الندوة الشيخ شعبان أحمد شعبان، مسؤول الإرشاد الديني بأوقاف السويس، والشيخ محمد عزت شحات، إمام وخطيب، والشيخ محمد أحمد أنور، إمام وخطيب، حيث تناول اللقاء أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ودورها في بناء شخصية الأبناء وترسيخ القيم والأخلاق ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تؤثر في استقرار المجتمع.


وأكد المشاركون أن الأسرة تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فمن داخلها يتعلم الإنسان أول معاني المحبة والانتماء والمسؤولية، وتتكون شخصيته وتتبلور قيمه واتجاهاته، مشيرين إلى أن استقرار الأسرة وتماسكها ينعكسان بصورة مباشرة على المجتمع، من خلال تعزيز الأمن والتعاون والترابط، بينما يؤدي التفكك الأسري إلى آثار سلبية تمتد إلى الأبناء والمحيط الاجتماعي.


وأوضح المشاركون أن الإسلام أولى الأسرة عناية كبيرة، وجعل الزواج قائمًا على السكن والمودة والرحمة، مستشهدين بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، مؤكدين أن الحياة الزوجية لا تقوم فقط على الحقوق والواجبات، وإنما تحتاج كذلك إلى الرحمة والتسامح وحسن المعاشرة، وقدرة كل طرف على تفهم الآخر ومراعاة ظروفه.


وأشاروا إلى أن الحوار الهادئ يمثل أحد أهم مقومات تماسك الأسرة، خاصة أن كثيرًا من المشكلات الزوجية تبدأ بصورة بسيطة ثم تتفاقم نتيجة الصمت أو سوء الفهم أو العناد. وأكدوا أن الحوار الصادق يفتح الطريق أمام الحلول، ويساعد على تقريب وجهات النظر، ويحول دون تراكم الخلافات ووصولها إلى مراحل يصعب معها الإصلاح.


وشددت الندوة على أهمية الاحترام المتبادل بين الزوجين، خاصة أمام الأبناء، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرارهم النفسي وتكوين شخصياتهم، موضحين أن الطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها الاحترام والأمان يكون أكثر قدرة على بناء علاقات سوية في المستقبل، بينما تؤثر المشاحنات المستمرة والخلافات أمام الأبناء سلبًا على شعورهم بالأمان والثقة.


كما تناول اللقاء مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء، مؤكدين أن دور الوالدين لا يقتصر على توفير احتياجات الأبناء من الطعام والملبس والتعليم، وإنما يمتد إلى تقديم القدوة الحسنة والاحتواء والاستماع والتوجيه. ومع تعدد مصادر التأثير في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحاجة أكبر إلى وجود علاقة قريبة بين الآباء والأبناء، تمكن الوالدين من معرفة اهتمامات أبنائهم ومشكلاتهم والتعامل معها بالحكمة، بعيدًا عن القسوة المفرطة أو غياب المتابعة.


وحذر المشاركون من خطورة تدخل الآخرين في تفاصيل الحياة الزوجية، وإفشاء الأسرار، والمقارنات المستمرة بين الأسر، إلى جانب الاستخدام غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحياة الأسرية تحتاج إلى قدر من الخصوصية، وأن المشكلات الزوجية يجب أن تتم معالجتها في المقام الأول بالحكمة والتفاهم، وفي حال تعذر الوصول إلى حل يمكن الاستعانة بأهل الخبرة والإصلاح، بدلًا من تحويل الخلافات الخاصة إلى أحاديث عامة.


وتطرقت الندوة كذلك إلى الضغوط الاقتصادية باعتبارها أحد التحديات التي تواجه بعض الأسر، مؤكدين أن الظروف المعيشية الصعبة لا ينبغي أن تتحول إلى سبب دائم للصراع بين الزوجين، وإنما يمكن مواجهتها من خلال التعاون وحسن إدارة الموارد والرضا بما يتاح، والابتعاد عن المظاهر والتكاليف غير الضرورية، بما يساعد الأسرة على تجاوز الأزمات بأقل قدر ممكن من الخسائر.


وأوضح المشاركون أن الأسرة المستقرة ليست بالضرورة الأسرة الخالية من المشكلات، فهذا أمر غير واقعي، وإنما هي الأسرة التي تمتلك القدرة على إدارة خلافاتها، وتحافظ على الاحترام حتى في أوقات الغضب، وتضع مصلحة الأبناء في مقدمة أولوياتها، وتدرك أن بعض المواقف تحتاج إلى التنازل والتسامح والاعتذار، وأن هذه القيم لا تمثل ضعفًا وإنما تعكس وعيًا وقدرة على الحفاظ على الأسرة.


وفي ختام الندوة، أكد المشاركون أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية مسؤولية مشتركة بين أفراد الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع بأكمله، مشيرين إلى أن إصلاح أسرة واحدة يمثل إسهامًا حقيقيًا في إصلاح المجتمع، وأن نشأة الأبناء في بيئة يسودها الأمن والرحمة والحوار تساهم في بناء أجيال أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.


وشددوا على أن الأسرة المصرية تمتلك رصيدًا كبيرًا من القيم والأخلاق والتكافل، بما يؤهلها لتجاوز التحديات، متى تمسكت بالمودة والرحمة، وقدمت لغة الحوار على الصدام، والإصلاح على الهدم، والتعاون على الأنانية، مؤكدين أن استقرار الأسرة لا يمثل شأنًا خاصًا بالبيت وحده، وإنما قضية مجتمع ووطن، لأن الأسرة المتماسكة تعني أبناء أكثر استقرارًا، ومجتمعًا أكثر أمنًا، ووطنًا أكثر قوة وقدرة على مواجهة المستقبل.

وزير الثقافة محافظ السويس الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الأوقاف لمعرض السويس الرابع للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد