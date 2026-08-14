أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.

الذهب





سعر الذهب اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5408 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6310 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7211 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50480 جنيها.



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 14 أغسطس 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.26 جنيه

سعر الشراء: 50.16 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.05 جنيه

سعر الشراء: 57.86 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.00 جنيه

سعر الشراء: 67.73 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.38 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 39 أو 40 درجة.

الأرصاد

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات، خاصة خلال فترات الليل، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة.

الرمال والأتربة

الأرصاد

وأشارت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، موضحة أن هذه الرياح قد تساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة.

وأضافت أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة الصحراء الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر.

تحذير لرواد البحر المتوسط

الأرصاد

وحذرت الدكتورة منار غانم رواد الشواطئ والمصطافين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، موضحة أن ارتفاعها اليوم يتراوح بين 1.5 و2 متر، على أن تتجاوز 2.5 متر غدًا السبت.

وطالبت المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ واختيار الأماكن الآمنة للسباحة، خاصة مع اضطراب حركة الأمواج.

شبورة وأمطار

الأرصاد

كما تستمر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

الأسبوع المقبل

وأكدت الدكتورة منار غانم أن تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة متوقع خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة قد تصل إلى 34 و35 درجة، لتشهد البلاد انخفاضًا نسبيًا مقارنة بدرجات الحرارة الحالية.