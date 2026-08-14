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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تحركاتها وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على أسعار مختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية

ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه الذهب باهتمام متزايد باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط في ظل تقلبات الأسواق والاقتصاد العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-8-2026 في مصر

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    7,135 جنيه    7,080 جنيه
عيار 21    6,245 جنيه    6,195 جنيه
عيار 18    5,355 جنيه    5,310 جنيه
عيار 14    4,165 جنيه    4,130 جنيه
الجنيه الذهب    49,960 جنيه    49,560 جنيه
الأونصة بالجنيه    221,990 جنيه    220,215 جنيه
الأونصة بالدولار    4,335.39 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة عوامل، في مقدمتها حركة التداولات المحلية، والسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة الأسعار في وقت تنفيذ المعاملة، نظرا لإمكانية تغيرها خلال اليوم الواحد وفقا لحركة الأسواق المحلية والعالمية. 

كما تجدر الإشارة إلى أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية يختلف عن السعر المعلن للجرام، نتيجة إضافة المصنعية والرسوم، والتي تختلف بحسب نوع المشغولة والتاجر.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ترتبط حركة الذهب بعدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

كما يمثل الدولار الأمريكي عاملا رئيسيا في تحديد اتجاهات الذهب عالميا، فضلا عن تأثير معدلات التضخم والبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى. 

كذلك تؤثر أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية في حركة المعدن النفيس.

وتلعب الأوضاع الجيوسياسية دورا مهما في تحركات الذهب، إذ قد تؤدي التوترات والأزمات العالمية إلى زيادة إقبال المستثمرين على الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الأصول المستخدمة في الادخار والاستثمار، لما يوفره من وسيلة لتنويع المحافظ والتحوط أمام بعض المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والأسواق المالية.

وتبقى تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من المتغيرات، أبرزها قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، واتجاهات الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفي ظل هذه العوامل، تستمر أسعار الذهب في مصر في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة الراغبين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع أهمية الرجوع إلى السعر الفعلي وقت تنفيذ المعاملة، واحتساب المصنعية والرسوم المضافة عند شراء المشغولات الذهبية.

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