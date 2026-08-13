«سهم».. 8 ملليجرام ذهب تفتح باب الادخار للجميع و100 قطعة تتحول لجنيه 8 جرامات

أعلن مركز الملاذ الآمن إطلاق منتج ذهبي جديد يحمل اسم «سهم»، وهو قطعة من الذهب عيار 21 بوزن 8 ملليجرام، ضمن توجه يستهدف إتاحة الادخار في الذهب بأوزان صغيرة أمام شرائح أوسع من المستهلكين.

ويعتمد المنتج على تقسيم جنيه الذهب عيار 21، بوزن 8 جرامات، إلى 100 قطعة، بحيث يتيح شراء «سهم» واحد أو أكثر وفقًا للقدرة المالية للعميل، ومع اكتمال 100 سهم يمكن استبدالها بجنيه ذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات دون دفع فرق في قيمة الذهب، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة من المركز.

قطعة ذهب حقيقية

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن «سهم» عبارة عن قطعة ذهب فعلية من عيار 21، وليست رصيدًا ماليًا أو قيمة ذهبية مسجلة إلكترونيًا، حيث يتم تصنيع القطعة وتغليفها وتسليمها للعميل.

وأشار إلى أن المنتج يأتي في تغليف مخصص للحفاظ على القطعة، مع إمكانية الاحتفاظ بها أو تقديمها كهدية، على أن يواصل العميل شراء الأسهم تدريجيًا حتى الوصول إلى العدد المطلوب للاستبدال.

ادخار تدريجي

وتقوم فكرة المنتج على معادلة محددة، حيث يعادل السهم الواحد 8 ملليجرام من الذهب عيار 21، بينما تمثل 100 سهم وزن 8 جرامات، بما يعادل جنيه ذهب عيار 21.

وبحسب المركز، تتيح هذه الآلية بدء الادخار بمبلغ أقل مقارنة بشراء الأوزان التقليدية، ثم زيادة المدخرات الذهبية تدريجيًا وفقًا للقدرة المالية للعميل، وصولًا إلى الوزن المستهدف.

استهداف صغار المدخرين

ويستهدف «سهم» الشباب والموظفين وصغار المدخرين، إلى جانب الراغبين في تكوين مدخرات ذهبية على مراحل بدلًا من توفير قيمة وزن أكبر دفعة واحدة.

ويرى المركز أن توفير أوزان صغيرة من الذهب يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة المتعاملين في السوق، من خلال إتاحة منتجات تتناسب مع مستويات مختلفة من القدرة على الادخار.

نشر الوعي بالذهب

ويأتي إطلاق المنتج بالتوازي مع نشاط المركز في إعداد ونشر تقارير وتحليلات حول حركة أسعار الذهب والفضة والعوامل الاقتصادية المؤثرة في الأسواق المحلية والعالمية.

ويستهدف هذا النشاط تقديم معلومات مبسطة حول سوق المعادن النفيسة، ومساعدة المستهلكين والمستثمرين على متابعة تطورات الأسعار وفهم المتغيرات المرتبطة بها، إلى جانب نشر مفاهيم الادخار والاستثمار طويل الأجل.

تطوير المنتجات

وأكد مركز الملاذ الآمن أن تطوير منتجات جديدة بأوزان مختلفة يمثل أحد الاتجاهات التي يمكن أن تدعم تنوع سوق الذهب وتواكب تغير احتياجات المستهلكين.

ويأتي «سهم» ضمن هذه التوجهات، من خلال تقديم قطعة ذهبية بوزن 8 ملليجرام وإتاحة تجميعها تدريجيًا للوصول إلى 8 جرامات، وفقًا لسياسة الاستبدال والشروط المعلنة من المركز.