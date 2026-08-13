وزير المالية لمستثمر هندي: لدينا حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة

أكد أحمد كجوك وزيرالمالية، أننا حريصون على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار خلال لقائه مع مدير عام شركة TCI Sanmar إس جانيش كومار، على هامش اجتماعات البريكس بالهند، إلى أننا نتبني حزمًا من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص بمصر.

أضاف الوزير، أننا نعمل على تبسيط ورقمنة الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين على نحو يسهم فى تعزيز النشاط الاقتصادى.

دعا الوزير، الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلى والاستفادة من الفرص والمقومات والامكانات الواعدة بالاقتصاد المصرى.