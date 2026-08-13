آخر الراحلين.. الزمالك يحسم مصير سيف جعفر وأحمد محمود

أغلق نادي الزمالك ملف الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على قائمة اللاعبين الذين لن يستمروا مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

سيف جعفر وأحمد محمود آخر الراحلين

وجاء القرار الأخير من الجهاز الفني برحيل الثنائي سيف فاروق جعفر وأحمد محمود ليكونا آخر اللاعبين الذين تقرر عدم استمرارهم مع الفريق بعدما حصل الجهاز الفني على الوقت الكافي لتقييم جميع العناصر خلال فترة الإعداد والمعسكر.

الزمالك يتمسك بباقي اللاعبين

وأكدت مصادر داخل النادي أن صفوف الفريق لن تشهد رحيل لاعبين آخرين خلال الفترة الحالية بعدما حسم الجهاز الفني قائمته واستقر على المجموعة التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد في إطار رغبة معتمد جمال في الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويتزامن غلق ملف الراحلين عن الفريق الأول مع قرارات الاستغناء عن عدد من لاعبي قطاع الناشئين وفي مقدمتهم أنس وائل وأحمد مجدي ضمن خطة إعادة ترتيب قوائم الفرق داخل النادي.

ويواصل الزمالك تدريباته ومعسكره المغلق بالعاصمة الجديدة وسط تركيز من الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية وزيادة الانسجام بين اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وكان معتمد جمال قد سلم تقريره الفني النهائي إلى مسؤولي الزمالك متضمنا رؤيته بشأن قائمة الفريق واحتياجاته الفنية، إلى جانب اللاعبين الذين تقرر عدم استمرارهم قبل بداية الموسم.