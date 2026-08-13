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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد سنوات من الإقامة في مصر.. 4 أجانب ينهون رحلتهم مع الدوري المصري

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
منتصر الرفاعي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية رحيل 4 لاعبين أجانب من أبرز الوجوه التي ارتبطت بالدوري المصري لسنوات طويلة بعدما تحولوا إلى أسماء مألوفة للجماهير نتيجة استمرارهم في الملاعب المصرية لفترات امتدت لعدة مواسم قبل أن تنتهي رحلتهم مع المسابقة بنهاية الموسم الماضي.

ورغم اختلاف جنسياتهم ومراكزهم والأندية التي ارتدوا قمصانها يجمع البوركيني إيريك تراوري ومواطنه سعيدو سيمبوري والتونسي سيف الدين الجزيري ومواطنه رفيق كابو عامل مشترك يتمثل في سنوات طويلة قضوها داخل الدوري المصري تركوا خلالها بصمات واضحة مع الأندية التي دافعوا عن ألوانها.

إيريك تراوري.. 11 عاما في الملاعب المصرية

يأتي البوركيني إيريك تراوري على رأس قائمة الأجانب الأكثر ارتباطا بالدوري المصري بعدما استمر في المسابقة لمدة 11 عاما تنقل خلالها بين عدد من الأندية ونجح في ترك بصمة مع كل تجربة.

وبدأ تراوري رحلته في مصر مع أسوان قبل الانتقال إلى مصر المقاصة، ثم بيراميدز، ومنه إلى إنبي، واختتم مشواره في الدوري المصري بقميص الإسماعيلي ليصبح أحد أكثر اللاعبين الأجانب حضورًا في المسابقة خلال السنوات الأخيرة.

سعيدو سيمبوري.. 10 سنوات بين 4 أندية

ويحتل البوركيني سعيدو سيمبوري المرتبة الثانية، بعدما قضى 10 سنوات في الدوري المصري، لعب خلالها لأربعة أندية مختلفة، بداية من الداخلية، ثم المصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري، وصولًا إلى البنك الأهلي.

وخلال سنواته في الملاعب المصرية، اكتسب سيمبوري خبرات كبيرة من خلال تنقله بين أكثر من فريق، ليصبح أحد اللاعبين أصحاب الحضور المستمر في المسابقة.

سيف الدين الجزيري.. 9 سنوات في الدوري المصري

أما التونسي سيف الدين الجزيري، فكان من أبرز الأسماء العربية التي صنعت لنفسها حضورًا طويلًا في الكرة المصرية، بعدما قضى 9 سنوات في الدوري المصري.

وبدأ الجزيري مشواره مع طنطا، ثم انتقل إلى المقاولون العرب، قبل أن يصل إلى الزمالك، ليصبح أحد أبرز المهاجمين الأجانب الذين ارتبطت أسماؤهم بالمسابقة خلال السنوات الأخيرة، وشارك في العديد من المباريات المهمة مع الأندية التي دافع عن ألوانها.

رفيق كابو.. 7 سنوات من الحضور

ويكمل التونسي رفيق كابو قائمة الأجانب الذين أصبحوا من الوجوه المألوفة في الدوري المصري، بعدما استمر في المسابقة لمدة 7 سنوات خاض خلالها تجارب مع وادي دجلة وسموحة وإنبي.

ونجح كابو في ترك بصمة مع الأندية الثلاثة، قبل أن تنتهي رحلته مع الدوري المصري بنهاية الموسم الماضي ليغادر المسابقة بعد سنوات من المشاركة والمنافسة.

وبخروج الرباعي، يطوي الدوري المصري صفحة 4 من أبرز الأجانب الذين ارتبطت أسماؤهم بالمسابقة لسنوات طويلة، بعدما أصبحوا جزءًا من مشهدها المعتاد، قبل أن تنتهي رحلتهم مع الأندية المصرية مع ختام الموسم الماضي.

الدوري المصري سيف الدين الجزيري إيريك تراوري سعيدو سيمبوري رحيل 4 لاعبين أجانب

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