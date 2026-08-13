في قضية وزيرة الثقافة السابقة.. رفض استشكال المحامي لوقف تنفيذ حكم حبسه

قضت المحكمة المختصة، اليوم، برفض الإشكال المقدم من دفاع المحامي علي أيوب، لوقف تنفيذ حبسه 3 سنوات وتأييد الحكم في القضية المعروفة بـ سب وقذف وزيرة الثقافة السابقة، لحين تحديد جلسة نظر الطعن بالنقض.

تأييد حكم حبس علي أيوب

وفي السابق، قررت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، تأييد حكم حبس علي المحامي علي أيوب، 3 سنوات بتهمة سب الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة السابقة.

تفاصيل الواقعة

وكانت محكمة مستأنف حدائق القبة، رفضت طلب المحامى على أيوب برد المحكمة التي تنظر الاستئناف المقدم منه على حبسه 3 سنوات، وذلك بتهمة سب الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة السابقة.

وكانت قضت محكمة جنح حدائق القبة "أول درجة" بالحبس 3 سنوات على المحامى على أيوب، مع الشغل وتغريمه 300 ألف جنيه و50 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، في قضية السب والقذف والتشهير بوزيرة الثقافة.