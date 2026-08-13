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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسلم هيدروليكي .. الحماية المدنية تجابه النيران في حريق شارع فيصل

الحماية المدنية
الحماية المدنية
محمد شراط

استعانت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بسلم هيدروليكي ومعدات ثقيلة، للمساهمة في عملية السيطرة على حريق عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق، أمام كلية التربية الرياضية قبل أن يمتد للمجاورات.

وشهد شارع فيصل بمحافظة الجيزة، منذ قليل، اندلاع حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بالقرب من كلية التربية الرياضية، وسط حالة من القلق بين سكان المنطقة والمارة.

نشوب حريق داخل عمارة سكنية


تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق داخل عقار مكون من عدة طوابق بشارع فيصل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، لسرعة السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة.

الحماية المدنية تواصل السيطرة 


وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال السيطرة على النيران، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط موقع الحريق لتأمين السكان والمارة وتسهيل أعمال رجال الإطفاء.

وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، إلى جانب حصر الخسائر الناتجة عنه، والتأكد من عدم وجود أي إصابات.

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