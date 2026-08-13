حي بولاق الدكرور يكثف جهود التطوير والنظافة ويرفع الإشغالات

واصل حي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ خطة شاملة لتحسين ورفع كفاءة المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية وقيادة من المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور.



حملات مكثفة للتصدي للإشغالات والمخالفات

قاد المهندس طه عبد الصادق، رئيس الحي، يرافقه نائب رئيس الحي وإدارة الإشغالات بالتنسيق مع قائد شرطة المرافق، حملة مكبرة بشارع العشرين للحد من التعديات وتنظيم الشارع، حيث تم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما تم إيقاف أعمال تشطيب حضانة مخالفة بشارع حسين حافظ في تقسيم "عمرو بن العاص"، وتم التحفظ على المعدات والمضبوطات وتوجيهها لمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.

استجابة سريعة للسيطرة على حريق بشارع فيصل

وفي إطار المتابعة الميدانية للحوادث الطارئة، تابع رئيس حي بولاق الدكرور جهود السيطرة على حريق نشب بشقة بالدور الخامس بعمارة "يوسف العراقي" الواقعة بشارع الملك فيصل، حيث تم الاطمئنان على السيطرة الكامله على الموقع وتأمين المنطقة.

تطوير البنية التحتية ومحاور الطرق

حيث تضمنت الجهود الميدانية تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والبنية التحتية لتسهيل حركة المواطنين، وجاءت أبرز الأعمال كالتالي:

-رصف وتطوير الطرق: متابعة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الرصف بـ شارع طريق كفر طهرمس، إلى جانب الانتهاء الكلي من أعمال الأسفلت بمحيط مستشفى بولاق الدكرور العام.

-شبكات الصرف الصحي: متابعة وتنفيذ أعمال صب المطبق الثاني لخط الصرف الصحي بـ شارع ناهيا.

حملات نظافة موسعة بكافة قطاعات الحي

حيث نفذ الحي حملة نظافة مكبرة ورفع كفاءة شملت معظم القطاعات والمحاور الرئيسية بالحي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة واستخدام المعدات واللوادر وسيارات الحي.

وجائت أبرز الشوارع والمناطق المستهدفة بحملة النظافة: شارع المشتل، شارع سيف اليزل، شارع الملك فيصل، شارع العشرين، شارع ترعة عبد العال 1، شارع بهجت الشوربجي، شارع التحرير، شارع ترعة الزمر (أمام محطة مترو فيصل)، شارع مصطفى مشرفة، محيط مستشفى بولاق، مزلقان همفرس، شارع المساكن، شارع ناهيا، وشارع المصرف.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، استمرار هذه الحملات الميدانية بشكل دوري ومستمر، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة كافة المناطق الحيوية بالنطاق.