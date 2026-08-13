مستشار الرئيس الفلسطيني: جرائم المستوطنين في الضفة تستهدف التهجير

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن الانتهاكات واعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية لا يمكن فصلها بحال عن العدوان المتواصل على قطاع غزة، معتبرا إياها جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال الهباش - في مداخلة لقناة العربية الحدث الإخبارية - "إن ما تشهده الضفة الغربية وقطاع غزة يمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الحرب العدوانية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وهويته، ووجوده التاريخي على أرضه".

وأضاف أن هذه الممارسات تشكل انقلابا صارخا على القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، فضلاا عن كونها محاولة فاشلة لفرض أمر واقع يجبر الفلسطينيين على الرضوخ لإجراءات الاحتلال.

وحمل مستشار الرئيس الفلسطيني الحكومة الإسرئيلية المسؤولية الكاملة القانونية والإنسانية والسياسية عن جرائم المستوطنين، مؤكدا أن الخط السياسي الرسمي للحكومة يوفر لهم الرعاية والدعم والتشجيع، إضافة إلى توفير السلاح والحماية العسكرية لتنفيذ اعتداءاتهم.

وطالب الهباش المجتمع الدولي بتجاوز إدانة المستوطنين إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية نفسها، باعتبارها الجهة المخططة والموجهة لهذه الأعمال، منوها بأن ما يحدث في الضفة الغربية يعكس "عملية تهجير رسمي ممنهجة" تنفذها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الاستيطانية لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على صمود الشعب الفلسطيني وثباته، قائلا : "على الرغم من صعوبة الوضع وعدم تكافؤ القوة المادية، نقولها بوضوح: لن نبرح أرضنا مهما كانت التضحيات، والذي عليه أن يرحل هو الاحتلال الإسرائيلي".