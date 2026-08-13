رسمياً.. Honor تكشف عن أول هاتف روبوتي في العالم بمواصفات خارقة

أعلنت شركة Honor رسمياً عن هاتفها الجديد. فبعد أشهر من التشويق والتسريبات حول كاميرا الروبوت المزودة بمحور دوران ، صعدت الشركة لإطلاق هاتفها الروبوتي، وقد فاق الهاتف التوقعات التي أثارها.

أما مكونات الكاميرا فهي لا تقل طموحًا. فهي مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مثبت على محور الكاميرا، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل تغطي زاوية 122 درجة، وعدسة تقريب بصري بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.7x. وقد قامت شركة Honor بتصميم شريحة معالجة الصور الخاصة بها للهاتف، والتي تحمل اسم Driving Light H1.

يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.



تصميم هاتف هونر الروبوتي



يستخدم الهاتف أيضاً مصفوفة من أربعة ميكروفونات مزودة بخوارزمية توجيه ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتؤكد شركة هونر أن اتجاه التقاط الصوت يمكن أن يتبع حركة الكاميرا.

بفضل نظام الكاميرا الميكانيكية والبطارية الكبيرة والمكونات المتطورة، يُعتبر هاتف روبوت فون هاتفًا ذكيًا ثقيلًا نسبيًا بوزن 248 جرامًا. ومع ذلك، تؤكد شركة "هونر" أن جهودها الهندسية سمحت بوضع كل هذه المكونات في هيكل لا يتجاوز سمكه 9.59 ملم.

تصميم هاتف هونر الروبوتي

سعر وتوافر هاتف Honor Robot



تم إطلاق هاتف Honor Robot Phone بنسختين. يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت وسعة التخزين 512 جيجابايت 9999 يوان (1482 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر النسخة ذات ذاكرة الوصول العشوائي 16 جيجابايت وسعة التخزين 1 تيرابايت 12999 يوان صيني (1927 دولارًا أمريكيًا).

سيتوفر الهاتف بلونين: الفضي اللامع والرمادي الداكن. وسيبدأ بيعه رسمياً في 18 أغسطس.