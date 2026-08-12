هونر تكشف عن هاتف Robot Phone بكاميرا روبوتية تدور 360 درجة

بعد أشهر من التشويق والتسريبات، كشفت شركة هونر رسميا عن هاتف Robot Phone، والذي يأتي مزودا بأول نظام كاميرا جيمبال روبوتي مدمج في هيكل الهاتف، إلى جانب منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة تحمل اسم YOYO Pro.

Honor Robot Phone مزود بكاميرا جيمبال روبوتية

يعتمد هاتف Robot Phone على نظام كاميرا متحرك تصفه هونر بأنه جيمبال مصنوع من سبائك التيتانيوم، جرى تطويره باستخدام التيتانيوم المخصص لتطبيقات الطيران والفضاء.

وتقول الشركة إنها تمكنت من تقليص حجم الآلية بنسبة 65% مقارنة بأنظمة الجيمبال التقليدية المستخدمة في الكاميرات المستقلة.

ويزن المحرك المسؤول عن تحريك الكاميرا 2.6 جرام فقط، بينما يستطيع تدويرها بسرعة تصل إلى 360 درجة في الثانية، ما يسمح بتتبع الأجسام سريعة الحركة وتنفيذ حركات تصوير سريعة دون اهتزازات ملحوظة.

وتضم الآلية أكثر من 100 مكون دقيق، إلى جانب أكثر من 60 عملية تصنيع، فيما تقول هونر إن منظومة الكاميرا مدعومة بأكثر من 100 براءة اختراع طورتها الشركة داخليا.

هاتف Robot Phone

أما منظومة التصوير نفسها فتتضمن مستشعرا رئيسيا بدقة 200 ميجابكسل مثبتا على الجيمبال، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وزاوية رؤية تبلغ 122 درجة، وكاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.7x.

كما زودت هونر الهاتف بشريحة معالجة صور خاصة تحمل اسم Driving Light H1.

وفي مجال تصوير الفيديو، تعاونت هونر مع شركة صناعة الكاميرات السينمائية ARRI لتقديم مجموعة من المزايا الاحترافية، من بينها دعم ترميز ARRI LogC3 وملفات تدرج الألوان LUT.

هاتف Robot Phone

وتقدم الشركة كذلك ميزة ARRI Look التي تتيح تطبيق تأثيرات لونية سينمائية بلمسة واحدة، بينما يوفر ARRI Cinema Mode أدوات أكثر تقدما، مثل مراقبة الألوان الزائفة، وإبراز مناطق التركيز، ونسب العرض السينمائية.

YOYO Pro ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام تلقائيا

يمثل نظام الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من تجربة Robot Phone، إذ كشفت هونر عن وضع YOYO Pro القادر، وفقا للشركة، على تنفيذ مهام طويلة ومعقدة بصورة آلية.

وتقول هونر إن YOYO Pro يستطيع تنفيذ أكثر من 100 خطوة متتالية بأمر واحد، كما تعاونت الشركة مع Alibaba لتطوير حل للذكاء الاصطناعي يعتمد على نموذج اللغة الكبير Qwen ومحسن للعمل على الأجهزة المحمولة.

ولا تريد هونر تقديم YOYO Pro كمجرد مساعد صوتي تقليدي، إذ تقول إنه قادر على فهم سياق المستخدم، والتعرف على حالته العاطفية، والتعلم من أنماط استخدامه والبيئة المحيطة به.

وتضع الشركة هذه القدرات ضمن رؤيتها لما تسميه "الذكاء المتجسد" Embodied Intelligence، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي التفاعل مع العالم المادي وتنفيذ الإجراءات نيابةً عن المستخدم.

ويضم الهاتف أيضا YOYO Skills Store، الذي يتيح للمستخدمين تثبيت مهارات جديدة بنقرة واحدة، بينما يمكن للمطورين وصناع المحتوى الاستفادة من أكثر من 100 مورد من موارد النظام لإنشاء وظائف ومزايا جديدة.

هاتف Robot Phone

شاشة مدمجة ومواصفات رائدة

يأتي Honor Robot Phone بشاشة LTPO مسطحة قياس 6.31 بوصة، بدقة 2640 × 1216 بكسل، مع سطوع أقصى يصل إلى 6800 شمعة، إلى جانب استخدام طبقة عاكسة من تطوير هونر.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة رام و1 تيرابايت من سعة التخزين.

كما يعتمد الهاتف على نظام مكون من أربعة ميكروفونات مع خوارزمية ذكية لتوجيه التقاط الصوت، وتقول هونر إن اتجاه التقاط الصوت يمكن أن يتبع اتجاه نظر الكاميرا.

وبفضل نظام الكاميرا الميكانيكي والبطارية الكبيرة والمكونات الرائدة، يبلغ وزن الهاتف 248 جراما، بينما نجحت هونر، بحسب قولها، في دمج هذه المكونات داخل هيكل بسماكة 9.59 ملم فقط.

سعر Honor Robot Phone وموعد طرحه

أطلقت هونر الهاتف في إصدارين:

12 جيجابايت رام+ 512 جيجابايت تخزين: بسعر 9999 يوان، ما يعادل نحو 1482 دولارا.

16 جيجابايت رام + 1 تيرابايت تخزين: بسعر 12999 يوان، ما يعادل نحو 1927 دولارا.

ويتوافر الهاتف بلونين هما الفضي والرمادي، على أن يبدأ طرحه رسميا في الأسواق اعتبارا من 18 أغسطس.